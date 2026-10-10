প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রশাসন এবং রাজনীতিবিদের একটি সখ্য তৈরি হয়: বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

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প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রশাসন এবং রাজনীতিবিদের একটি সখ্য তৈরি হয়: বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী
ভিডিও ডেস্ক
প্রকাশ : ১০ অক্টোবর ২০২৬, ১১: ০৮
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৬, ১৫: ২৯
প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রশাসন এবং রাজনীতিবিদের একটি সখ্য তৈরি হয়: বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী
বিষয়:
ভিডিও
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