ভোটের জন্য তাঁরা বলছেন—‘হরি হরি হরি বল, জয় বাংলা টেনে তোল’: হারুনুর রশিদ

ভিডিও ডেস্ক

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হারুনুর রশিদ বলেছেন, ভোটের জন্য জামায়াত নেতারা বলছেন, ‘হরি হরি হরি বল, জয় বাংলা টেনে তোল’। ১৫ নভেম্বর (শনিবার) বিকেলে পদ্মা বাঁচাও গণসমাবেশে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে তিনি এসব কথা বলেন।

