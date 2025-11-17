ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে আনা হয়েছে বুলডোজার, জড়ো হচ্ছে বিক্ষুব্ধ জনতা

Ajker Patrika
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার মামলার রায়কে কেন্দ্র করে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা বা নাশকতার ঘটনা না ঘটে, সে জন্য রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। সড়কটি বন্ধ করে দিয়ে এর মুখে পুলিশ সাঁজোয়া যান মোতায়েন করেছে। তবে বিক্ষুব্ধ জনতাকেও সেখানে বুলডোজারসহ জড়ো হতে দেখা যাচ্ছে

