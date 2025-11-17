ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে আনা হয়েছে বুলডোজার, জড়ো হচ্ছে বিক্ষুব্ধ জনতা

ভিডিও ডেস্ক
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার মামলার রায়কে কেন্দ্র করে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা বা নাশকতার ঘটনা না ঘটে, সে জন্য রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। সড়কটি বন্ধ করে দিয়ে এর মুখে পুলিশ সাঁজোয়া যান মোতায়েন করেছে। তবে বিক্ষুব্ধ জনতাকেও সেখানে বুলডোজারসহ জড়ো হতে দেখা যাচ্ছে
ভিডিও ডেস্ক
বাংলাদেশের প্রথম কোনো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন শেখ হাসিনা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ তাঁর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছেন। তবে এই রায়ের পরেও কেন তিনি আপিল করতে পারছেন না—সেই প্রশ্নই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।৪ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
বাংলাদেশের প্রথম কোনো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন শেখ হাসিনা।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ তাঁর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছেন। তবে এই রায়ের পরেও কেন তিনি আপিল করতে পারছেন না—সেই প্রশ্নই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার মামলার রায়কে কেন্দ্র করে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা বা নাশকতার ঘটনা না ঘটে, সে জন্য রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। সড়কটি বন্ধ করে দিয়ে এর মুখে পুলিশ সাঁজোয়া যান মোতায়েন করেছে। তবে বিক্ষুব্ধ১২ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
‘আমাদের টাকায় আপনারা চলেন: পুলিশকে শিক্ষার্থী
ভিডিও ডেস্ক
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া
ভিডিও ডেস্ক
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারে বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মিসভাকে ঘিরে বারোবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নারীসহ নেতা-কর্মীদের ঢল নামে। বিভিন্ন ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও পৌর এলাকার নেতা-কর্মীরা মিছিল-স্লোগানে সম্মেলনস্থল মুখরিত করে তোলেন।
