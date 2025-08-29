রাজশাহীর রোগীদের জন্য ১৭ কোটি টাকার ওষুধ এনে দিলেন শীর্ষ

ভিডিও ডেস্ক
কেবল এমবিবিএস পাস করেছেন, ইন্টার্নশিপ করছেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে। অথচ যে উদ্যোগ ও উদ্যম তিনি দেখিয়েছেন, তা স্বাভাবিকভাবে একজন ইন্টার্নের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। শীর্ষ শ্রেয়ান নামের এই তরুণ চিকিৎসক দাতাসংস্থার সহায়তায় সংগ্রহ করেছেন স্ট্রোক ও হৃদরোগীদের জন্য ১৭ কোটি টাকার ওষুধ। শীর্ষের কারণে রামেক হাসপাতাল ২৫ আগস্ট সোমবার আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থা থেকে আড়াই হাজার ভায়াল আল্টেপ্লেস পেয়েছে।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ বৃহস্পতিবারের (২৮ আগস্ট) সংবাদ সম্মেলনে লিটন বলেছেন, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে এমন কোনো দল নেই যে ছোট দল। তো আমরা... আমরা সব সময় খেলি জেতার জন্য এবং আগে বা ভবিষ্যতেও যতগুলো ম্যাচ খেলব, সব জেতার জন্যই যাব। বাংলাদেশ এর আগেও অনেক দলের কাছে হেরেছে, নতুন কিছু না। যদ১৩ ঘণ্টা আগে
টিবিসি’র কাজে এখন পুরোদমে মনোযোগ দিচ্ছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী ফারিয়া শাহরিন। নতুন প্রজেক্টকে ঘিরে ব্যস্ত সময় দিচ্ছেন তিনি। দর্শকদের জন্য থাকছে চমক, তাই ভক্তরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তার এই বিশেষ কাজের জন্য।১৩ ঘণ্টা আগে
দালাল চক্র, অ্যাম্বুলেন্স সিন্ডিকেট, বকশিশের নামে চাঁদাবাজির অভিযোগের ভিত্তিতে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অভিযান পরিচালনা করেছে রংপুর সেনাক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল। মেজর আব্দুল মালেকের নেতৃত্বে রংপুর সেনাবাহিনীর ৩০ ইস্ট বেঙ্গল অভিযানটি পরিচালনা করে।১৩ ঘণ্টা আগে
রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অংশগ্রহণে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এই আয়োজনের প্রতিপাদ্য ছিল— ‘খেলাধুলার আনন্দে স্কুলমুখী হোক সব শিক্ষার্থী’। ২৮ আগস্ট সকালে বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় মুখোমুখি হয় চন্দনা একাদশ বনাম গড়াই একাদশ...১৩ ঘণ্টা আগে