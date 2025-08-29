Ajker Patrika
রাজশাহীর রোগীদের জন্য ১৭ কোটি টাকার ওষুধ এনে দিলেন শীর্ষ

ভিডিও ডেস্ক

কেবল এমবিবিএস পাস করেছেন, ইন্টার্নশিপ করছেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে। অথচ যে উদ্যোগ ও উদ্যম তিনি দেখিয়েছেন, তা স্বাভাবিকভাবে একজন ইন্টার্নের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। শীর্ষ শ্রেয়ান নামের এই তরুণ চিকিৎসক দাতাসংস্থার সহায়তায় সংগ্রহ করেছেন স্ট্রোক ও হৃদরোগীদের জন্য ১৭ কোটি টাকার ওষুধ। শীর্ষের কারণে রামেক হাসপাতাল ২৫ আগস্ট সোমবার আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থা থেকে আড়াই হাজার ভায়াল আল্টেপ্লেস পেয়েছে।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজরাজশাহীরামেকভিডিও
