যেসব দেশে বসবাসের জন্য অর্থ পাওয়া যায়

কিছু দেশ জনসংখ্যা সংকট ও গ্রামীণ এলাকা পুনরুজ্জীবিত করতে নতুন বাসিন্দাদের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। আয়ারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, ইতালি ও স্পেনে পরিত্যক্ত দ্বীপ, গ্রাম ও ছোট শহরে বসবাস শুরু করলে অনুদান, বাড়ি সংস্কার সহায়তা ও দীর্ঘমেয়াদি ভিসার সুযোগ মেলে। নতুন জীবন ও অভিজ্ঞতা খুঁজছেন, তাঁদের জন্য এটি হতে পারে দারুণ সুযোগ।

