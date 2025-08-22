Ajker Patrika
আওয়ামী লীগ-বিএনপি একই গাছের দুই ডাল: মুফতি ফয়জুল করিম

ভিডিও ডেস্ক

২১ আগস্ট বূহস্পতিবার বিকেলে নগরীর গির্জা মহল্লা (বিবির পুকুর উওর পাড়) প্রাঙ্গণে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ বরিশাল মহানগর শাখার উদ্যোগে ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম এ কথা বলেন

