দীর্ঘ ২৮ বছর পর শাকসুর নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, ভোট গ্রহণ ২৮ ডিসেম্বর

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। রোববার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রফেসর ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোমেন সংবাদ সম্মেলনে এই তফসিল ঘোষণা করেন। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, ১৭ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

