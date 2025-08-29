Ajker Patrika
চাঁপাইনবাবগঞ্জে সার সংকট: কৃষি বিভাগ ও ডিলারদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য

ভিডিও ডেস্ক

চাঁপাইনবাবগঞ্জে সার সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। কৃষকরা চাহিদামতো সার না পেয়ে অতিরিক্ত দামে খুচরা দোকানে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। এ পরিস্থিতিতে কৃষি বিভাগ, ডিলার ও খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে দোষারোপের পালা চলছে।

বিষয়:

কৃষকভিডিওচাঁপাইনবাবগঞ্জকৃষি খাতসংকট
