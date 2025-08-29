চাঁপাইনবাবগঞ্জে সার সংকট: কৃষি বিভাগ ও ডিলারদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য

ভিডিও ডেস্ক
চাঁপাইনবাবগঞ্জে সার সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। কৃষকরা চাহিদামতো সার না পেয়ে অতিরিক্ত দামে খুচরা দোকানে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। এ পরিস্থিতিতে কৃষি বিভাগ, ডিলার ও খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে দোষারোপের পালা চলছে।
জুন মাসে শক্তিশালী সাবেক কাম্বোডিয়ান নেতা হুন সেনের সঙ্গে এক টেলিফোন কলে তিনি থাইল্যান্ডের পক্ষে যথাযথ অবস্থান নিতে ব্যর্থ হন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। সেই কল অনলাইনে ফাঁস হওয়ার পর সমালোচনার ঝড় ওঠে।৬ মিনিট আগে
‘৭ বছরেও শেষ হয়নি মডেল মসজিদের নির্মাণকাজ, ক্ষোভে ফুঁসছেন মুসল্লিরা’—শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদন প্রকাশের পর নির্মাণকাজটির ওপর সুদৃষ্টি দিয়েছে গণপূর্ত বিভাগ। এর কিছুদিন পরই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও গণপূর্ত বিভাগ নতুন করে কাজ শুরু করে।৩ ঘণ্টা আগে
ময়মনসিংহের ত্রিশালের চেচুয়া বিল—প্রকৃতির এক অপরূপ সৌন্দর্যের ভান্ডার। উপজেলার রামপুর ইউনিয়নের এ বিশাল বিলে প্রতিদিনই ভিড় করছেন হাজারো ভ্রমণপিপাসু। শাপলা ছুঁয়ে দেখা, পানিতে নেমে ফুল তুলে ছবি তোলা কিংবা নৌকায় করে ফুলের রাজ্যে ঘুরে বেড়ানো—সব মিলিয়ে দর্শনার্থীরা উপভোগ করছেন এক অন্য রকম আনন্দ। স্থানীয়ভাব৩ ঘণ্টা আগে
শোবিজ অঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সরব হয়েছেন অভিনেত্রী মন্দিরা চক্রবর্তী। তাঁর অভিযোগ, প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন না করে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। কেউ স্টার হয়ে জন্মায় না বলেও এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী মন্তব্য করেন তিনি।১০ ঘণ্টা আগে