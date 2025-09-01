Ajker Patrika
> ভিডিও

ডাকসু নির্বাচনে হাইকোর্টের রায় স্থগিত করেছেন চেম্বার আদালত

ভিডিও ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ–ডাকসু নির্বাচন আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত করে দেওয়া হাইকোর্টের রায় স্থগিত করেছেন চেম্বার আদালত।

সোমবার ১ সেপ্টেম্বর বিকেলে এ আদেশ দেন আদালত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এই আদেশ দেন।

বিষয়:

ডাকসুঢাকা বিভাগভিডিওহাইকোর্টঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

সম্পর্কিত

প্রেম-ভালোবাসার চেয়ে গভীর ছিল আমাদের সম্পর্ক—সৌদি রাষ্ট্রদূত সম্পর্কে মেঘনা আলম

প্রেম-ভালোবাসার চেয়ে গভীর ছিল আমাদের সম্পর্ক—সৌদি রাষ্ট্রদূত সম্পর্কে মেঘনা আলম

আফগানিস্তানে ৬ মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্প, মৃতের সংখ্যা ৮০০ ছাড়াল

আফগানিস্তানে ৬ মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্প, মৃতের সংখ্যা ৮০০ ছাড়াল

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ৪১ বছর চাকরিজীবনের পর শিক্ষককে বিদায় সংবর্ধনা

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ৪১ বছর চাকরিজীবনের পর শিক্ষককে বিদায় সংবর্ধনা

ডাকসু নির্বাচনে হাইকোর্টের রায় স্থগিত করেছেন চেম্বার আদালত

ডাকসু নির্বাচনে হাইকোর্টের রায় স্থগিত করেছেন চেম্বার আদালত