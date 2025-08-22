Ajker Patrika
আখাউড়ায় হত্যা মামলার আসামিরা জামিনে, আতঙ্কে নিহতের পরিবার

ভিডিও ডেস্ক

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার রুটি গ্রামে আবুল হোসেন হত্যাকাণ্ডের এক বছর পর, হত্যা মামলার আসামিরা জামিনে মুক্তি পেয়েছে। এতে নিহত আবুল হোসেনের পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাদের অভিযোগ, আসামিরা মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে এবং উল্টো তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছে। পরিবারের পক্ষ থেকে আসামিদের জামিন বাতিল করে দ্রুত বিচারের দাবি জানানো হয়েছে।

ভিডিওব্রাহ্মণবাড়িয়াআখাউড়াজামিনহত্যাকাণ্ডমামলা
