গাইবান্ধা–কুড়িগ্রাম সংযোগে উত্তরাঞ্চলে সম্ভাবনার নতুন অধ্যায় ‘মাওলানা ভাসানী সেতু’

ভিডিও ডেস্ক

সৌদি সরকারের অর্থায়নে ও এলজিইডির তত্ত্বাবধানে নির্মিত এ সেতুর ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৯২৫ কোটি টাকা। নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন করেছে চায়না স্টেট কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন। সেতুর পাশাপাশি নির্মিত হয়েছে ৮৬ কিলোমিটার সংযোগসড়ক ও প্রায় সাড়ে ৩ কিলোমিটার এলাকায় স্থায়ী নদীশাসন।

সরকারসেতুভিডিওসৌদি আরব
