Ajker Patrika
> ভিডিও

রাজশাহীতে জাতীয় সবুজ সংহতি: কৃষকের সমস্যার সমাধান প্রকৃতিনির্ভর পরিকল্পনায়

জাহিদ হাসান সাব্বির, রাজশাহী
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫: ১২

রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় সবুজ সংহতি সমাবেশ। কৃষকরা জানালেন অঞ্চলভিত্তিক কৃষি নীতি ও প্রকৃতিনির্ভর সমাধানের দাবি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রকৃতি বাঁচলেই টেকসই কৃষি ও উন্নয়ন সম্ভব।

বিষয়:

রাজশাহীসমাবেশভিডিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

ঢাবিতে পাঁচ প্যানেলে ভোটের যুদ্ধ

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

এনবিআর কর্মকর্তার কাণ্ড: কৃত্রিম অঙ্গের ঘোষণা দিয়ে ৪৫০ টন গয়না আমদানি

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

সম্পর্কিত

রাজশাহীতে জাতীয় সবুজ সংহতি: কৃষকের সমস্যার সমাধান প্রকৃতিনির্ভর পরিকল্পনায়

রাজশাহীতে জাতীয় সবুজ সংহতি: কৃষকের সমস্যার সমাধান প্রকৃতিনির্ভর পরিকল্পনায়

আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে জামায়াত নেতার মৎস্য সপ্তাহ পালন

আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে জামায়াত নেতার মৎস্য সপ্তাহ পালন

চাঁপাইনবাবগঞ্জে দুদকের অভিযান, খাবার থেকে অ্যাম্বুলেন্সে অনিয়মের প্রমাণ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে দুদকের অভিযান, খাবার থেকে অ্যাম্বুলেন্সে অনিয়মের প্রমাণ

আখাউড়ায় দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার দাবিতে কসবায় মানববন্ধন

আখাউড়ায় দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার দাবিতে কসবায় মানববন্ধন