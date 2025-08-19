রাজশাহীতে জাতীয় সবুজ সংহতি: কৃষকের সমস্যার সমাধান প্রকৃতিনির্ভর পরিকল্পনায়

জাহিদ হাসান সাব্বির, রাজশাহী
রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় সবুজ সংহতি সমাবেশ। কৃষকরা জানালেন অঞ্চলভিত্তিক কৃষি নীতি ও প্রকৃতিনির্ভর সমাধানের দাবি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রকৃতি বাঁচলেই টেকসই কৃষি ও উন্নয়ন সম্ভব।
জয়পুরহাট জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী এস এম রাশেদুল আলম সবুজ বলেছেন, ‘এখনো আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা আছে। তারপরেও আপনারা চেয়ার পেয়েছেন। আওয়ামী লীগের পদে আছেন, এ রকম আজকের প্রোগ্রামেও আছেন। মামলার আসামি ৩-৪টা হত্যা মামলাও আছে, তারা চাকরি করছে, ব্যবসা করছে।’১৬ ঘণ্টা আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগী সেবায় অনিয়ম ও হয়রানির অভিযোগে অভিযান চালিয়েছে দুদক। অভিযানে খাবার সরবরাহে অনিয়ম ও অ্যাম্বুলেন্স ভাড়ায় অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রমাণ মেলে। চিকিৎসক সংকট ও যন্ত্রপাতি নষ্ট থাকায় ভোগান্তিতে রয়েছেন রোগীরা।১৬ ঘণ্টা আগে
দৈনিক যুগান্তরের জেলা প্রতিনিধি মো. ফজলে রাব্বি ও আরটিভির আখাউড়া প্রতিনিধি মো. সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন হয়েছে। আখাউড়ায় ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের অনিয়ম-দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশ করায় এদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এর প্রতিবাদে ১৮ আগস্ট সোমবার বেলা ১২টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার...১৬ ঘণ্টা আগে
দিনাজপুরের খানসামার মাঝিয়ালির চরবাসীর জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নৌকা প্রদান করা হয়েছে। আজকের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর দ্রুত উদ্যোগ নেন ইউএনও কামরুজ্জামান সরকার। নতুন নৌকা পেয়ে চরবাসী স্বস্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।১৬ ঘণ্টা আগে