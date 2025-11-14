Ajker Patrika
ভিডিও

চট্টগ্রাম-১৩: বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ

ভিডিও ডেস্ক

চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সরওয়ার জামাল নিজামের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে বিএনপির হাজার হাজার সাধারণ নেতা-কর্মীরা। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় আনোয়ারা উপজেলার কালাবিবির দিঘীর মোড় থেকে মিছিল নিয়ে বিভিন্ন সড়ক ঘুরে কর্ণফুলী টানেলের প্রবেশমুখে গিয়ে শেষ হয়।

বিষয়:

বিক্ষোভচট্টগ্রামভিডিওবিএনপি
