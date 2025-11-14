চট্টগ্রাম-১৩: বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ

ভিডিও ডেস্ক
চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সরওয়ার জামাল নিজামের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে বিএনপির হাজার হাজার সাধারণ নেতা-কর্মীরা। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় আনোয়ারা উপজেলার কালাবিবির দিঘীর মোড় থেকে মিছিল নিয়ে বিভিন্ন সড়ক ঘুরে কর্ণফুলী টানেলের প্রবেশমুখে গিয়ে শেষ হয়।
চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সরওয়ার জামাল নিজামের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে বিএনপির হাজার হাজার সাধারণ নেতা-কর্মীরা। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় আনোয়ারা উপজেলার কালাবিবির দিঘীর মোড় থেকে মিছিল নিয়ে বিভিন্ন সড়ক ঘুরে কর্ণফুলী টানেলের প্রবেশমুখে গিয়ে শেষ হয়।
ভিডিও ডেস্ক
চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সরওয়ার জামাল নিজামের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে বিএনপির হাজার হাজার সাধারণ নেতা-কর্মীরা। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় আনোয়ারা উপজেলার কালাবিবির দিঘীর মোড় থেকে মিছিল নিয়ে বিভিন্ন সড়ক ঘুরে কর্ণফুলী টানেলের প্রবেশমুখে গিয়ে শেষ হয়।
চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সরওয়ার জামাল নিজামের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে বিএনপির হাজার হাজার সাধারণ নেতা-কর্মীরা। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় আনোয়ারা উপজেলার কালাবিবির দিঘীর মোড় থেকে মিছিল নিয়ে বিভিন্ন সড়ক ঘুরে কর্ণফুলী টানেলের প্রবেশমুখে গিয়ে শেষ হয়।
জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, সরকার একটি দলের ফাঁদে পা দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, একদিনে গণভোট জাতীয় নির্বাচন একটা ফাঁদ।১ ঘণ্টা আগে
ঋতুর পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি সাজে নতুন রূপে। শরৎ পেরিয়ে, রাজশাহীর বাতাসে এখন শীতের আগমনী বার্তা। সবুজ ঘাসে জমে থাকা শিশিরবিন্দু, ভোরের কুয়াশা—সবই এখন জানান দিচ্ছে শীত আসছে।৬ ঘণ্টা আগে
প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছে ঢাকার মোহাম্মদপুরের আসাদ এভিনিউয়ে অবস্থিত মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এ প্রতিষ্ঠানে গত ১১ নভেম্বর ছিল এক উৎসবমুখর দিন। এ দিন ‘বয়েস উইংস ইংলিশ ভার্সন’-এর কালচারাল ক্লাব ও ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব আয়োজিত মধু মেলা...১৭ ঘণ্টা আগে
ওপরে চাল, নিচে মানুষের শরীরের খণ্ডাংশ১৭ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, সরকার একটি দলের ফাঁদে পা দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, একদিনে গণভোট জাতীয় নির্বাচন একটা ফাঁদ।
জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, সরকার একটি দলের ফাঁদে পা দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, একদিনে গণভোট জাতীয় নির্বাচন একটা ফাঁদ।
চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সরওয়ার জামাল নিজামের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে বিএনপির হাজার হাজার সাধারণ নেতা-কর্মীরা। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় আনোয়ারা উপজেলার কালাবিবির দিঘীর মোড় থেকে মিছিল নিয়ে বিভিন্ন সড়ক ঘুরে কর্ণফুলী টানেলের প্রবেশ২ ঘণ্টা আগে
ঋতুর পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি সাজে নতুন রূপে। শরৎ পেরিয়ে, রাজশাহীর বাতাসে এখন শীতের আগমনী বার্তা। সবুজ ঘাসে জমে থাকা শিশিরবিন্দু, ভোরের কুয়াশা—সবই এখন জানান দিচ্ছে শীত আসছে।৬ ঘণ্টা আগে
প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছে ঢাকার মোহাম্মদপুরের আসাদ এভিনিউয়ে অবস্থিত মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এ প্রতিষ্ঠানে গত ১১ নভেম্বর ছিল এক উৎসবমুখর দিন। এ দিন ‘বয়েস উইংস ইংলিশ ভার্সন’-এর কালচারাল ক্লাব ও ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব আয়োজিত মধু মেলা...১৭ ঘণ্টা আগে
ওপরে চাল, নিচে মানুষের শরীরের খণ্ডাংশ১৭ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
ঋতুর পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি সাজে নতুন রূপে। শরৎ পেরিয়ে, রাজশাহীর বাতাসে এখন শীতের আগমনী বার্তা। সবুজ ঘাসে জমে থাকা শিশিরবিন্দু, ভোরের কুয়াশা—সবই এখন জানান দিচ্ছে শীত আসছে।
ঋতুর পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি সাজে নতুন রূপে। শরৎ পেরিয়ে, রাজশাহীর বাতাসে এখন শীতের আগমনী বার্তা। সবুজ ঘাসে জমে থাকা শিশিরবিন্দু, ভোরের কুয়াশা—সবই এখন জানান দিচ্ছে শীত আসছে।
চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সরওয়ার জামাল নিজামের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে বিএনপির হাজার হাজার সাধারণ নেতা-কর্মীরা। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় আনোয়ারা উপজেলার কালাবিবির দিঘীর মোড় থেকে মিছিল নিয়ে বিভিন্ন সড়ক ঘুরে কর্ণফুলী টানেলের প্রবেশ২ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, সরকার একটি দলের ফাঁদে পা দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, একদিনে গণভোট জাতীয় নির্বাচন একটা ফাঁদ।১ ঘণ্টা আগে
প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছে ঢাকার মোহাম্মদপুরের আসাদ এভিনিউয়ে অবস্থিত মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এ প্রতিষ্ঠানে গত ১১ নভেম্বর ছিল এক উৎসবমুখর দিন। এ দিন ‘বয়েস উইংস ইংলিশ ভার্সন’-এর কালচারাল ক্লাব ও ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব আয়োজিত মধু মেলা...১৭ ঘণ্টা আগে
ওপরে চাল, নিচে মানুষের শরীরের খণ্ডাংশ১৭ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছে ঢাকার মোহাম্মদপুরের আসাদ এভিনিউয়ে অবস্থিত মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এ প্রতিষ্ঠানে গত ১১ নভেম্বর ছিল এক উৎসবমুখর দিন। এ দিন ‘বয়েস উইংস ইংলিশ ভার্সন’-এর কালচারাল ক্লাব ও ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব আয়োজিত মধু মেলা ও ফেস্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছে ঢাকার মোহাম্মদপুরের আসাদ এভিনিউয়ে অবস্থিত মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এ প্রতিষ্ঠানে গত ১১ নভেম্বর ছিল এক উৎসবমুখর দিন। এ দিন ‘বয়েস উইংস ইংলিশ ভার্সন’-এর কালচারাল ক্লাব ও ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব আয়োজিত মধু মেলা ও ফেস্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সরওয়ার জামাল নিজামের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে বিএনপির হাজার হাজার সাধারণ নেতা-কর্মীরা। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় আনোয়ারা উপজেলার কালাবিবির দিঘীর মোড় থেকে মিছিল নিয়ে বিভিন্ন সড়ক ঘুরে কর্ণফুলী টানেলের প্রবেশ২ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, সরকার একটি দলের ফাঁদে পা দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, একদিনে গণভোট জাতীয় নির্বাচন একটা ফাঁদ।১ ঘণ্টা আগে
ঋতুর পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি সাজে নতুন রূপে। শরৎ পেরিয়ে, রাজশাহীর বাতাসে এখন শীতের আগমনী বার্তা। সবুজ ঘাসে জমে থাকা শিশিরবিন্দু, ভোরের কুয়াশা—সবই এখন জানান দিচ্ছে শীত আসছে।৬ ঘণ্টা আগে
ওপরে চাল, নিচে মানুষের শরীরের খণ্ডাংশ১৭ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
ওপরে চাল, নিচে মানুষের শরীরের খণ্ডাংশ
ওপরে চাল, নিচে মানুষের শরীরের খণ্ডাংশ
চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সরওয়ার জামাল নিজামের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে বিএনপির হাজার হাজার সাধারণ নেতা-কর্মীরা। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় আনোয়ারা উপজেলার কালাবিবির দিঘীর মোড় থেকে মিছিল নিয়ে বিভিন্ন সড়ক ঘুরে কর্ণফুলী টানেলের প্রবেশ২ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, সরকার একটি দলের ফাঁদে পা দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, একদিনে গণভোট জাতীয় নির্বাচন একটা ফাঁদ।১ ঘণ্টা আগে
ঋতুর পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি সাজে নতুন রূপে। শরৎ পেরিয়ে, রাজশাহীর বাতাসে এখন শীতের আগমনী বার্তা। সবুজ ঘাসে জমে থাকা শিশিরবিন্দু, ভোরের কুয়াশা—সবই এখন জানান দিচ্ছে শীত আসছে।৬ ঘণ্টা আগে
প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছে ঢাকার মোহাম্মদপুরের আসাদ এভিনিউয়ে অবস্থিত মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এ প্রতিষ্ঠানে গত ১১ নভেম্বর ছিল এক উৎসবমুখর দিন। এ দিন ‘বয়েস উইংস ইংলিশ ভার্সন’-এর কালচারাল ক্লাব ও ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব আয়োজিত মধু মেলা...১৭ ঘণ্টা আগে