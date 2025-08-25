Ajker Patrika
মসজিদের ভূমি জবরদখলের প্রতিবাদে সোনাগাজীর খিছড়ায় মুসল্লিদের মানববন্ধন

আলমগীর হোসেন, সোনাগাজী (ফেনী) 

ফেনীর সোনাগাজীতে মসজিদের ভূমি জবরদখল মুক্ত করতে এবং অব্যহত হুমকি ও মামলা হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে মসজিদের মুসল্লি ও সর্বস্তরের এলাকাবাসী। রবিবার (২৪ আগষ্ট) বিকালে মতিগঞ্জ ইউনিয়নের খিছড়া ফাতেমা (রা:) জামে মসজিদের সামনে উক্ত মসজিদের মুসল্লী ও সর্বস্তরের এলাকাবাসীর ব্যানারে এই...

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে: চালু ১৮ কিমি, বাইক নিষিদ্ধ

গণভোট বা বিশেষ আদেশে হতে পারে সনদ বাস্তবায়ন

হত্যা মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদি গ্রেপ্তার

মসজিদের ভূমি জবরদখলের প্রতিবাদে সোনাগাজীর খিছড়ায় মুসল্লিদের মানববন্ধন

ফজলুর রহমানকে গ্রেপ্তারের দাবি

চাঁপাইনবাবগঞ্জে গৌড়মতি আমে নতুন সম্ভাবনা : বাণিজ্যিক চাষাবাদে ঝুঁকছেন চাষিরা

সীমান্তকে অরক্ষিত রেখে আমরা পুরো ইফোর্টটা ভেতরে দিতে পারি না: ৪৮ বিজিবি অধিনায়ক

