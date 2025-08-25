মসজিদের ভূমি জবরদখলের প্রতিবাদে সোনাগাজীর খিছড়ায় মুসল্লিদের মানববন্ধন

আলমগীর হোসেন, সোনাগাজী (ফেনী)
ফেনীর সোনাগাজীতে মসজিদের ভূমি জবরদখল মুক্ত করতে এবং অব্যহত হুমকি ও মামলা হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে মসজিদের মুসল্লি ও সর্বস্তরের এলাকাবাসী। রবিবার (২৪ আগষ্ট) বিকালে মতিগঞ্জ ইউনিয়নের খিছড়া ফাতেমা (রা:) জামে মসজিদের সামনে উক্ত মসজিদের মুসল্লী ও সর্বস্তরের এলাকাবাসীর ব্যানারে এই...
জুলাই নিয়ে বিতর্কিত বক্তব্য দেয়ায় বিএনপি চেয়ারপার্সন এর উপদেষ্টা ফজলুর রহমানকে গ্রেপ্তারের দাবিতে তার বাসভবনের সামনে অবস্থান নিয়েছে ছাত্র-জনতা।১ ঘণ্টা আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গৌড়মতি আম নামের মতোই গুণে অনন্য। রোপণের দু-তিন বছরের মধ্যে ফল আসে, রোগবালাই কম ও স্বাদে সুস্বাদু। অন্যান্য আমের তুলনায় সংরক্ষণকাল ও বাজারমূল্য বেশি হওয়ায় চাষিরা বাণিজ্যিকভাবে আগ্রহী। নাবি জাতের এই আম জেলার আম অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।৩ ঘণ্টা আগে
সাদাপাথর যখন লুট হচ্ছে তখন আমাদের সৈনিকেরা আক্রমণের শিকার হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন ৪৮ বিজিবি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হক। আজ ২৪ আগস্ট এক সংবাদ সম্মেলনে সাদাপাথরের নিজেদের সম্পৃক্ততা নিয়ে ৪৮ বিজিবির অবস্থান তুলে ধরেন এই অধিনায়ক। তিনি আরও বলেন, সীমান্তকে অরক্ষিত রেখে আমরা পুরো ইফোর্টটা১৮ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আগত রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানে হয়রানি ও নানা অনিয়মের অভিযোগে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক। রোববার (২৪ আগস্ট) বেলা ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত টানা তিন ঘণ্টা অভিযান পরিচালনা করে দুদকের চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ের একটি দল। অভিযানে নেতৃত্১৮ ঘণ্টা আগে