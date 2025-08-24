Ajker Patrika
বাংলাদেশের পর নিউইয়র্ক আমার দ্বিতীয় বাড়ি: পারসা ইভানা

জনপ্রিয় মডেল ও অভিনেত্রী পারসা ইভানা জানালেন নিউইয়র্ক তার দ্বিতীয় ঘর। কাজের ব্যস্ততা, ভ্রমণ আর জীবনের নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে অকপটে শেয়ার করলেন নিজের অনুভূতি। বাংলাদেশের বাইরে নিউইয়র্কেই যেন খুঁজে পান এক টুকরো শান্তি ও স্বপ্নময় সময়।

বিএসএফের হাতে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় মিলেছে

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

সীমান্তকে অরক্ষিত রেখে আমরা পুরো ইফোর্টটা ভিতরে দিতে পারি না: ৪৮ বিজিবি অধিনায়ক

আনোয়ারা হাসপাতালে দুদকের হানা, বেরিয়ে এলো বিস্তর অনিয়মের চিত্র

ট্রাম্পের শুল্কে চীন-ভারতের ব্রোমান্স, টিকবে কত দিন?

সীমান্ত পাড়ি দিতে গিয়ে বিএসএফের হাতে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তা

