এনসিটি ডিপি ওয়ার্ল্ডকে ইজারা দেওয়ার প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ, উত্তেজনা

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এনসিটি ডিপি ওয়ার্ল্ডকে ইজারা দেওয়ার প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ, উত্তেজনা
ভিডিও ডেস্ক
প্রকাশ : ০৯ অক্টোবর ২০২৬, ০৮: ২৯
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৬, ১০: ৩২
এনসিটি ডিপি ওয়ার্ল্ডকে ইজারা দেওয়ার প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ, উত্তেজনা
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