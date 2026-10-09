Ajker Patrika
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এনসিটি ডিপি ওয়ার্ল্ডকে ইজারা দেওয়ার প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ, উত্তেজনা

ভিডিও ডেস্ক
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৬, ১০: ৩২

এনসিটি ডিপি ওয়ার্ল্ডকে ইজারা দেওয়ার প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ, উত্তেজনা

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