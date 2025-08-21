গণপরিষদ নির্বাচনের পরে জাতীয় নির্বাচন চায় এনসিপি: আখতার হোসেন

নুর মোহাম্মদ, রংপুর
এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেছেন, সরকার যে কোনো সময় নির্বাচন করতে পারে তবে তাঁর আগে সরকারের অবশ্য পালনীয় কিছু কর্তব্য রয়েছে। সংস্কারগুলোকে বাস্তবায়ন করা, বিচারকে দৃশ্যমান পর্যায়ে উন্নিত করা এবং মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা।
দায়িত্ব পেয়েই সাদাপাথর পরিদর্শনে গেলেন সিলেটের নতুন জেলা প্রশাসক আলোচিত সারওয়ার আলম। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জানালেন চুরি হওয়া পাথর উদ্ধার ও জড়িতদের শাস্তির আওতায় আনা হবে। ২১ আগস্ট (বৃহস্পতিবার) সকালে দায়িত্ব পেয়েই তিনি সিলেটের পর্যটন, পরিবেশ ও প্রবাসীদের গুরুত্ব দিয়ে কাজ করার কথা জানিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর নগর সড়ক। প্রায় ছয় বছর ধরে সংস্কারের অভাবে আজ এটি পরিণত হয়েছে জনদুর্ভোগের প্রতীকরূপে। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের গ্রামের প্রবেশদ্বার হলেও এ সড়ক এখন চলাচলের অনুপযোগী।১ ঘণ্টা আগে
সিলেটে সাদাপাথর লুট ও চুরির ঘটনা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার মধ্যেই সিলেটে জেলা প্রশাসক পর্যায়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে। সিলেটের নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মো. সারওয়ার আলম।৫ ঘণ্টা আগে
‘সমাজচ্যুত’ করেই থেমে থাকেনি প্রভাবশালীরা। ১৫ আগস্ট জলিল প্রামাণিককে তিন দফা মারধর করেছে তারা। শেষ দফায় বাম হাত ভেঙে দিয়েছে। এ ঘটনায় তিনি থানায় মামলা করেছেন। ১৯ আগস্ট মঙ্গলবার রাতে মামলাটি রের্কড করা হয়। তবে মামলার এজাহারে ‘সমাজচ্যুত’ করে রাখার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি।২০ ঘণ্টা আগে