মুম্বাইয়ে ভারী বর্ষণে রেড অ্যালার্ট জারি, ৪ দিনে ২১ প্রাণহানি

ভিডিও ডেস্ক
ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ভারতের আর্থিক রাজধানী মুম্বাইয়ের জনজীবন। পানি জমে পুরো মুম্বাই কার্যত অচল। ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল। বৈরী আবহাওয়ার কারণে এমনকি উড়োজাহাজ চলাচলও ব্যাহত হচ্ছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৯ আগস্ট মঙ্গলবার জলাবদ্ধতার কারণে, মাঝ রাস্তায় থেমে যায় একটি মনোরেল। আনন্দবাজার পত্রিকা জানায়, গত পাঁচ দিনে সেখানে বৃষ্টি হয়েছে ৭৯১ মিলিমিটার। আর তাতেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে পুরো মুম্বাই।
ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ভারতের আর্থিক রাজধানী মুম্বাইয়ের জনজীবন। পানি জমে পুরো মুম্বাই কার্যত অচল। ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল। বৈরী আবহাওয়ার কারণে এমনকি উড়োজাহাজ চলাচলও ব্যাহত হচ্ছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৯ আগস্ট মঙ্গলবার জলাবদ্ধতার কারণে, মাঝ রাস্তায় থেমে যায় একটি মনোরেল। আনন্দবাজার পত্রিকা জানায়, গত পাঁচ দিনে সেখানে বৃষ্টি হয়েছে ৭৯১ মিলিমিটার। আর তাতেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে পুরো মুম্বাই।
‘সমাজচ্যুত’ করেই থেমে থাকেনি প্রভাবশালীরা। ১৫ আগস্ট জলিল প্রামাণিককে তিন দফা মারধর করেছে তারা। শেষ দফায় বাম হাত ভেঙে দিয়েছে। এ ঘটনায় তিনি থানায় মামলা করেছেন। ১৯ আগস্ট মঙ্গলবার রাতে মামলাটি রের্কড করা হয়। তবে মামলার এজাহারে ‘সমাজচ্যুত’ করে রাখার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি।১ ঘণ্টা আগে
সৌদি সরকারের অর্থায়নে ও এলজিইডির তত্ত্বাবধানে নির্মিত এ সেতুর ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৯২৫ কোটি টাকা। নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন করেছে চায়না স্টেট কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন। সেতুর পাশাপাশি নির্মিত হয়েছে ৮৬ কিলোমিটার সংযোগসড়ক ও প্রায় সাড়ে ৩ কিলোমিটার এলাকায় স্থায়ী নদীশাসন।৪ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম নেওয়ার শেষ দিনেও প্যানেল চূড়ান্ত করতে পারেনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। আজ বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সংবাদ সম্মেলন করে চূড়ান্ত প্যানেল ঘোষণা করেছে তারা।৯ ঘণ্টা আগে
নরসিংদীর রায়পুরায় ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর। তবে দীর্ঘ ১৬ বছরেও এটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি। নেই শহীদের ব্যবহারিক সামগ্রী বা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন, আছে শুধু কিছু বই ও খালি দেয়াল। দর্শনার্থীরা বলছেন, সঠিক উদ্যোগে এটি হতে পারে মুক্তিযুদ্ধ গবেষণার...১২ ঘণ্টা আগে