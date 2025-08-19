পাবনার আতাইকুলায় অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান, আটক ২ জন

ভিডিও ডেস্ক
পাবনার আতাইকুলার লক্ষীপুর ইউনিয়নের চতরার বিলে অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। ১৮ আগস্ট সোমবার দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে ১টি রিভলবারসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম জব্দ ও দু’জনকে আটক করা হয়।
আটক মনির হোসেন (৪০) হলেন পাবনা সদর উপজেলার নিয়ামতপুর গ্রামের মোস্তফা আলীর ছেলে। আটক রেজাউল করিম (৪২) একই উপজেলার খোদাইপুর গ্রামের দিরাজ হোসেনের ছেলে। আতাইকুলা থানার ওসি একেএম হাবিবুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
কিছু দেশ জনসংখ্যা সংকট ও গ্রামীণ এলাকা পুনরুজ্জীবিত করতে নতুন বাসিন্দাদের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। আয়ারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, ইতালি ও স্পেনে পরিত্যক্ত দ্বীপ, গ্রাম ও ছোট শহরে বসবাস শুরু করলে অনুদান, বাড়ি সংস্কার সহায়তা ও দীর্ঘমেয়াদি ভিসার সুযোগ মেলে। নতুন জীবন ও অভিজ্ঞতা খুঁজছেন, তাঁদের জন্য এটি হতে৭ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ও প্রতিরোধী শিক্ষার্থীদের ভিপি পদপ্রার্থী শেখ তাসনিমা আফরোজ ইমি বলেন, ‘আপনারা সবাই জানেন, আমি সেই সময় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করেছি। ছাত্রলীগের পুরো প্যানেলকে হারিয়ে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম।৭ ঘণ্টা আগে
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ১৭ বছরেও ছাত্র সংসদের কোনো আইন প্রণয়ন হয়নি। অথচ ‘কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ফি’র নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ হাজার ৪৬৭ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৪৪ লাখ ৯৩ হাজার ৪০০ টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে।১০ ঘণ্টা আগে
ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বালুয়া নদী থেকে অবৈধ বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে। ১৯ আগস্ট মঙ্গলবার এই বাঁধ ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অপসারণ করেছেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুনন্দা সরকার প্রমা।১০ ঘণ্টা আগে