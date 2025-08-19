Ajker Patrika
পাবনার আতাইকুলায় অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান, আটক ২ জন

ভিডিও ডেস্ক

পাবনার আতাইকুলার লক্ষীপুর ইউনিয়নের চতরার বিলে অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। ১৮ আগস্ট সোমবার দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে ১টি রিভলবারসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম জব্দ ও দু’জনকে আটক করা হয়।

আটক মনির হোসেন (৪০) হলেন পাবনা সদর উপজেলার নিয়ামতপুর গ্রামের মোস্তফা আলীর ছেলে। আটক রেজাউল করিম (৪২) একই উপজেলার খোদাইপুর গ্রামের দিরাজ হোসেনের ছেলে। আতাইকুলা থানার ওসি একেএম হাবিবুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পাবনাভিডিওকারখানাআটকঅস্ত্রপুলিশ
