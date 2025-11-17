জুলাই হত্যাকাণ্ড: ‘মানবতাবিরোধী অপরাধে’ শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড

ভিডিও ডেস্ক
জুলাই গণঅভ্যুত্থান দমানোর চেষ্টায় মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রাণদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। সোমবার (১৭ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এই রায় দেন।
ভিডিও ডেস্ক
বাংলাদেশের প্রথম কোনো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন শেখ হাসিনা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ তাঁর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছেন। তবে এই রায়ের পরেও কেন তিনি আপিল করতে পারছেন না—সেই প্রশ্নই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।
ভিডিও ডেস্ক
বাংলাদেশের প্রথম কোনো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন শেখ হাসিনা।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ তাঁর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছেন। তবে এই রায়ের পরেও কেন তিনি আপিল করতে পারছেন না—সেই প্রশ্নই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।
ভিডিও ডেস্ক
'আমাদের টাকায় আপনারা চলেন: পুলিশকে শিক্ষার্থী
ভিডিও ডেস্ক
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া
ভিডিও ডেস্ক
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারে বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মিসভাকে ঘিরে বারোবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নারীসহ নেতা-কর্মীদের ঢল নামে। বিভিন্ন ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও পৌর এলাকার নেতা-কর্মীরা মিছিল-স্লোগানে সম্মেলনস্থল মুখরিত করে তোলেন।
