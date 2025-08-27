Ajker Patrika
সৌন্দর্য হারাচ্ছে 'হেলদি ওয়ার্ড' জামালখান: অবৈধ স্থাপনা ও হকারের দখলে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক

ভিডিও ডেস্ক

হেলদি ওয়ার্ড" হিসেবে পরিচিত চট্টগ্রামের জামালখান এখন অবৈধ স্থাপনা ও হকারের দখলে সৌন্দর্য হারাচ্ছে। ফুটপাত ও সড়ক দখল হওয়ায় যানজট এবং জনদুর্ভোগ বাড়ছে। স্থানীয়রা দ্রুত প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপ আশা করছেন।

ট্রাম্প বরখাস্ত করেছেন শুনে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর বললেন, উনি করার কে

১টা বাজলেই আর স্কুলে থাকে না শিক্ষার্থীরা, ফটকে তালা দিয়েও ঠেকানো গেল না

বিতর্কিত মন্তব্যে পাকিস্তানে জনপ্রিয় আলেম ইঞ্জিনিয়ার আলি মির্জা গ্রেপ্তার

হিজাব পরতে বাধার অভিযোগ সত্য নয়, দাবি বরখাস্ত ভিকারুননিসার শিক্ষিকার

শুল্ক বিরোধের মধ্যেও বিলিয়ন ডলারের চুক্তির পথে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

সৌন্দর্য হারাচ্ছে 'হেলদি ওয়ার্ড' জামালখান: অবৈধ স্থাপনা ও হকারের দখলে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক

'আকা' ওয়েব সিরিজ নিয়ে হাজির হলেন ভিকি জাহেদ

সাতক্ষীরায় যুবদল নেতা হত্যা: স্ত্রীর ইশারাতেই হত্যা করে কিশোর শ্যালক

নিজের জীবনগাথা দেখে আবেগাপ্লুত কিংবদন্তি সাবিনা ইয়াসমিন

