সৌন্দর্য হারাচ্ছে 'হেলদি ওয়ার্ড' জামালখান: অবৈধ স্থাপনা ও হকারের দখলে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক

ভিডিও ডেস্ক
হেলদি ওয়ার্ড" হিসেবে পরিচিত চট্টগ্রামের জামালখান এখন অবৈধ স্থাপনা ও হকারের দখলে সৌন্দর্য হারাচ্ছে। ফুটপাত ও সড়ক দখল হওয়ায় যানজট এবং জনদুর্ভোগ বাড়ছে। স্থানীয়রা দ্রুত প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপ আশা করছেন।
নতুন ওয়েব সিরিজ ‘আকা’ নিয়ে হাজির হয়েছেন আলোচিত নির্মাতা ভিকি জাহেদ। তার আগের কাজের মতোই এবারও দর্শকদের জন্য থাকছে ব্যতিক্রমী গল্প। যা মুক্তি পাবে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর।১২ মিনিট আগে
পারিবারিক কলহের জেরে সাতক্ষীরার যুবদল নেতা এস এম শামীমকে হত্যার পরিকল্পনা করেন তাঁর স্ত্রী ফাতেমা আক্তার বৃষ্টি। নিজের কিশোর ফুফাতো ভাইকে ডেকে এনে শামীমকে খুন করান তিনি। মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে খুলনা এসপি অফিসে সংবাদ সম্মেলনে সাতক্ষীরার তালা উপজেলার যুবদল নেতা শামীম হোসেন হত্যাকাণ্ড নিয়ে কথা বলেন..৬ ঘণ্টা আগে
বাংলার স্মৃতিতে অম্লান এক কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন। দীর্ঘ ক্যারিয়ার এবং গানের যাত্রা নিয়ে নির্মিত ‘জুঁই ফুল: সাবিনা ইয়াসমিন’ প্রামাণ্যচিত্রে নিজেকে পর্দায় দেখে আবেগঘন মুহূর্তে মুগ্ধ হয়েছেন তিনি। নির্মাতা-সঞ্চালক শাইখ সিরাজের আন্তরিক পথচলায় উঠে এসেছে শিল্পীর স্মৃতি, সংগ্রাম ও সাফল্যের নানা অধ্যায়।১৯ ঘণ্টা আগে
সিলেটের ভোলাগঞ্জে সাদাপাথর লুটের ঘটনায় মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি পরিদর্শন করেছে। কমিটি ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেছেন এবং অবৈধ উত্তোলনে কোনো কর্তৃপক্ষের অবহেলা আছে কি না তা খতিয়ে দেখছেন। ১০ দিনের মধ্যে তারা প্রতিবেদন দাখিল করবে এবং ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি রোধের সুপারিশ জানাবে।২০ ঘণ্টা আগে