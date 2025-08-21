Ajker Patrika
দায়িত্ব পেয়েই সাদাপাথর পরিদর্শনে ডিসি সারওয়ার আলম, দিলেন পাথর উদ্ধার ও শাস্তির আশ্বাস

দায়িত্ব পেয়েই সাদাপাথর পরিদর্শনে গেলেন সিলেটের নতুন জেলা প্রশাসক আলোচিত সারওয়ার আলম। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জানালেন চুরি হওয়া পাথর উদ্ধার ও জড়িতদের শাস্তির আওতায় আনা হবে। ২১ আগস্ট (বৃহস্পতিবার) সকালে দায়িত্ব পেয়েই তিনি সিলেটের পর্যটন, পরিবেশ ও প্রবাসীদের গুরুত্ব দিয়ে কাজ করার কথা জানিয়েছেন।

চুরিজেলা প্রশাসকসিলেট
