Ajker Patrika
> ভিডিও

স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে বসে ছিলেন হত্যা মামলার আসামি আ.লীগ নেতা, পরে গ্রেপ্তার!

ভিডিও ডেস্ক

হত্যা ও হত্যাচেষ্টার দুটি মামলার আসামি আব্দুর রহিম ওরফে স্বাধীন মাস্টার নামে এক আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তিনি জয়পুরহাটের আক্কেলপুর পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কক্ষে বসে ছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল মোমিনসহ কয়েকজন শিক্ষক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে সেখান থেকে আজ বেলা ২টার দিকে ওই নেতাকে গ্রেপ্তার করে আক্কেলপুর থানা-পুলিশ।

বিষয়:

ভিডিওগ্রেপ্তারআওয়ামী লীগপুলিশহত্যা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশসহ এশিয়ার ৫ দেশে সফর বাতিল করলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি

স্ত্রীকে হতে হবে নোরা ফাতেহির মতো, না খাইয়ে রেখে তিন ঘণ্টা করে ব্যায়াম করান স্বামী

বাংলা বলায় কলকাতার মার্কেটে ছুরি, বন্দুকের বাঁট ও হকিস্টিক নিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা

ঢাকা কলেজের বাস ভাঙচুর, আবারও শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, পুলিশের টিয়ার শেল-সাউন্ড গ্রেনেড

২০২৬ সালের পাঠ্যবইয়ে শেখ হাসিনার নামের আগে গণহত্যাকারী, ফেসবুকে আসিফ মাহমুদ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে, শাহীনুলের প্রশ্ন

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

সম্পর্কিত

স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে বসে ছিলেন হত্যা মামলার আসামি আ.লীগ নেতা, পরে গ্রেপ্তার!

স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে বসে ছিলেন হত্যা মামলার আসামি আ.লীগ নেতা, পরে গ্রেপ্তার!

উধাও সাবেক বিএনপি নেতার এনজিও, প্রতিবন্ধী নছু মিয়াসহ অর্ধশত লোকের কপালে হাত!

উধাও সাবেক বিএনপি নেতার এনজিও, প্রতিবন্ধী নছু মিয়াসহ অর্ধশত লোকের কপালে হাত!

সরকার ও জনগণ যদি পাশাপাশি থাকে, কোনো গোষ্ঠীগত শক্তির পাত্তা থাকে না: সারওয়ার

সরকার ও জনগণ যদি পাশাপাশি থাকে, কোনো গোষ্ঠীগত শক্তির পাত্তা থাকে না: সারওয়ার

মানুষের ভাত জুটে না, উপদেষ্টারা হাঁসের মাংস খুঁজতে এদিক-ওদিক যাচ্ছে: আলাল

মানুষের ভাত জুটে না, উপদেষ্টারা হাঁসের মাংস খুঁজতে এদিক-ওদিক যাচ্ছে: আলাল