স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে বসে ছিলেন হত্যা মামলার আসামি আ.লীগ নেতা, পরে গ্রেপ্তার!

হত্যা ও হত্যাচেষ্টার দুটি মামলার আসামি আব্দুর রহিম ওরফে স্বাধীন মাস্টার নামে এক আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তিনি জয়পুরহাটের আক্কেলপুর পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কক্ষে বসে ছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল মোমিনসহ কয়েকজন শিক্ষক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে সেখান থেকে আজ বেলা ২টার দিকে ওই নেতাকে গ্রেপ্তার করে আক্কেলপুর থানা-পুলিশ।
প্রতি লাখে মাসে ২ হাজার টাকা লভ্যাংশ দেওয়ার আশায় প্রতিবন্ধী নছু মিয়া ভিক্ষাবৃত্তির টাকা জমা দিয়েছিলেন এনজিওতে। স্থানীয় এক বিএনপি নেতার মালিকানাধীন ইসলামিক মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড নামক একটি এনজিওতে টাকা জমা রেখেছিলেন স্ত্রী-সন্তান নিয়ে দুমুঠো ডাল-ভাত খেয়ে বাকি জীবন কাটাবেন বলে।৪ ঘণ্টা আগে
সরকার ও জনগণ যদি পাশাপাশি থাকে, কোনো গোষ্ঠীগত শক্তির পাত্তা থাকে না বলেছেন সিলেটের নতুন জেলা প্রশাসক আলোচিত সারওয়ার আলম। দায়িত্ব পেয়েই সাদাপাথর পরিদর্শনে যান এই প্রশাসক। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, লুট হওয়া পাথর উদ্ধার ও জড়িতদের শাস্তির আওতায় আনা হবে।৪ ঘণ্টা আগে
যে সময় মানুষের একমুঠো ভাত জোটে না, সে সময় উপদেষ্টারা হাঁসের মাংস খুজতে এদিক ওদিক যাচ্ছে এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে বরিশাল প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।৪ ঘণ্টা আগে
দায়িত্ব পেয়েই সাদাপাথর পরিদর্শনে গেলেন সিলেটের নতুন জেলা প্রশাসক আলোচিত সারওয়ার আলম। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জানালেন চুরি হওয়া পাথর উদ্ধার ও জড়িতদের শাস্তির আওতায় আনা হবে। ২১ আগস্ট (বৃহস্পতিবার) সকালে দায়িত্ব পেয়েই তিনি সিলেটের পর্যটন, পরিবেশ ও প্রবাসীদের গুরুত্ব দিয়ে কাজ করার কথা জানিয়েছেন।৫ ঘণ্টা আগে