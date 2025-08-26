বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ফুলবাড়ী ট্র্যাজেডি দিবস পালন

Ajker Patrika
বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ফুলবাড়ী ট্র্যাজেডি দিবস পালন

ভিডিও ডেস্ক

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ফুলবাড়ী ট্র্যাজেডি দিবস পালন করা হয়েছে। শহরে শোক র‌্যালি ও শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। ছোট যুমনা নদীর তীরে আলোচনা সভায় তেল-গ্যাস কমিটির নেতারা বক্তব্য দেন। ২০০৬ সালের এ দিনে কয়লাখনি প্রকল্পবিরোধী আন্দোলনে বিডিআরের গুলিতে তিনজন নিহত হন।

