প্রথম মামলার রায় আগামীকাল—কী আছে শেখ হাসিনার ভাগ্যে!

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জুলাই-আগস্টে মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় প্রথম মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামীকাল। গত ১৩ নভেম্বর বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ রায় ঘোষণার এই দিন ধার্য করেন।

