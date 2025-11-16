প্রথম মামলার রায় আগামীকাল—কী আছে শেখ হাসিনার ভাগ্যে!

ভিডিও ডেস্ক
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জুলাই-আগস্টে মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় প্রথম মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামীকাল। গত ১৩ নভেম্বর বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ রায় ঘোষণার এই দিন ধার্য করেন।
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জুলাই-আগস্টে মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় প্রথম মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামীকাল। গত ১৩ নভেম্বর বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ রায় ঘোষণার এই দিন ধার্য করেন।
ভিডিও ডেস্ক
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জুলাই-আগস্টে মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় প্রথম মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামীকাল। গত ১৩ নভেম্বর বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ রায় ঘোষণার এই দিন ধার্য করেন।
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জুলাই-আগস্টে মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় প্রথম মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামীকাল। গত ১৩ নভেম্বর বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ রায় ঘোষণার এই দিন ধার্য করেন।
প্রাথমিক শিক্ষায় সংগীত ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক পদ বাতিলের প্রতিবাদে রংপুরে প্রতিবাদী গান ও সমাবেশ করেছে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সম্প্রীতি রক্ষা মঞ্চ। ১৫ নভেম্বর শনিবার বিকেলে রংপুর প্রেসক্লাব চত্বরে এই প্রতিবাদী গান ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।৩ ঘণ্টা আগে
মাত্র ১৫ মাসের অনুসন্ধানে বিশাল স্বর্ণ খনি শনাক্ত হয়েছে চীনে৪ ঘণ্টা আগে
৩২ বছর বয়সী জাপানি তরুণী কানো, বিয়ে করলেন তার তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-সঙ্গী 'ক্লাউস'-কে। অগমেন্টেড রিয়েলিটি প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন এই ব্যতিক্রমী বিয়ে বিশ্বজুড়ে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে
১৬ নভেম্বর রংপুর-৪ নিজ নির্বাচনী এলাকা পীরগাছায় স্বপ্নছুই ইয়ুথ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে নবান্ন উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়ে তিনি এ সব কথা বলেন।৪ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
প্রাথমিক শিক্ষায় সংগীত ও শারীরিক শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষক পদ বাতিলের প্রতিবাদে রংপুরে প্রতিবাদী গান ও সমাবেশ করেছে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সম্প্রীতি রক্ষা মঞ্চ। ১৫ নভেম্বর শনিবার বিকেলে রংপুর প্রেসক্লাব চত্বরে এই প্রতিবাদী গান ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
প্রাথমিক শিক্ষায় সংগীত ও শারীরিক শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষক পদ বাতিলের প্রতিবাদে রংপুরে প্রতিবাদী গান ও সমাবেশ করেছে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সম্প্রীতি রক্ষা মঞ্চ। ১৫ নভেম্বর শনিবার বিকেলে রংপুর প্রেসক্লাব চত্বরে এই প্রতিবাদী গান ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জুলাই-আগস্টে মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় প্রথম মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামীকাল। গত ১৩ নভেম্বর বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ রায় ঘোষণার এই দিন ধার্য করেন।৩ ঘণ্টা আগে
মাত্র ১৫ মাসের অনুসন্ধানে বিশাল স্বর্ণ খনি শনাক্ত হয়েছে চীনে৪ ঘণ্টা আগে
৩২ বছর বয়সী জাপানি তরুণী কানো, বিয়ে করলেন তার তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-সঙ্গী 'ক্লাউস'-কে। অগমেন্টেড রিয়েলিটি প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন এই ব্যতিক্রমী বিয়ে বিশ্বজুড়ে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে
১৬ নভেম্বর রংপুর-৪ নিজ নির্বাচনী এলাকা পীরগাছায় স্বপ্নছুই ইয়ুথ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে নবান্ন উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়ে তিনি এ সব কথা বলেন।৪ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
মাত্র ১৫ মাসের অনুসন্ধানে বিশাল স্বর্ণ খনি শনাক্ত হয়েছে চীনে
মাত্র ১৫ মাসের অনুসন্ধানে বিশাল স্বর্ণ খনি শনাক্ত হয়েছে চীনে
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জুলাই-আগস্টে মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় প্রথম মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামীকাল। গত ১৩ নভেম্বর বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ রায় ঘোষণার এই দিন ধার্য করেন।৩ ঘণ্টা আগে
প্রাথমিক শিক্ষায় সংগীত ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক পদ বাতিলের প্রতিবাদে রংপুরে প্রতিবাদী গান ও সমাবেশ করেছে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সম্প্রীতি রক্ষা মঞ্চ। ১৫ নভেম্বর শনিবার বিকেলে রংপুর প্রেসক্লাব চত্বরে এই প্রতিবাদী গান ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।৩ ঘণ্টা আগে
৩২ বছর বয়সী জাপানি তরুণী কানো, বিয়ে করলেন তার তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-সঙ্গী 'ক্লাউস'-কে। অগমেন্টেড রিয়েলিটি প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন এই ব্যতিক্রমী বিয়ে বিশ্বজুড়ে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে
১৬ নভেম্বর রংপুর-৪ নিজ নির্বাচনী এলাকা পীরগাছায় স্বপ্নছুই ইয়ুথ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে নবান্ন উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়ে তিনি এ সব কথা বলেন।৪ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
৩২ বছর বয়সী জাপানি তরুণী কানো, বিয়ে করলেন তার তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-সঙ্গী 'ক্লাউস'-কে। অগমেন্টেড রিয়েলিটি প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন এই ব্যতিক্রমী বিয়ে বিশ্বজুড়ে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।
৩২ বছর বয়সী জাপানি তরুণী কানো, বিয়ে করলেন তার তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-সঙ্গী 'ক্লাউস'-কে। অগমেন্টেড রিয়েলিটি প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন এই ব্যতিক্রমী বিয়ে বিশ্বজুড়ে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জুলাই-আগস্টে মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় প্রথম মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামীকাল। গত ১৩ নভেম্বর বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ রায় ঘোষণার এই দিন ধার্য করেন।৩ ঘণ্টা আগে
প্রাথমিক শিক্ষায় সংগীত ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক পদ বাতিলের প্রতিবাদে রংপুরে প্রতিবাদী গান ও সমাবেশ করেছে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সম্প্রীতি রক্ষা মঞ্চ। ১৫ নভেম্বর শনিবার বিকেলে রংপুর প্রেসক্লাব চত্বরে এই প্রতিবাদী গান ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।৩ ঘণ্টা আগে
মাত্র ১৫ মাসের অনুসন্ধানে বিশাল স্বর্ণ খনি শনাক্ত হয়েছে চীনে৪ ঘণ্টা আগে
১৬ নভেম্বর রংপুর-৪ নিজ নির্বাচনী এলাকা পীরগাছায় স্বপ্নছুই ইয়ুথ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে নবান্ন উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়ে তিনি এ সব কথা বলেন।৪ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
১৬ নভেম্বর রংপুর-৪ নিজ নির্বাচনী এলাকা পীরগাছায় স্বপ্নছুই ইয়ুথ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে নবান্ন উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়ে তিনি এ সব কথা বলেন।
১৬ নভেম্বর রংপুর-৪ নিজ নির্বাচনী এলাকা পীরগাছায় স্বপ্নছুই ইয়ুথ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে নবান্ন উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়ে তিনি এ সব কথা বলেন।
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জুলাই-আগস্টে মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় প্রথম মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামীকাল। গত ১৩ নভেম্বর বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ রায় ঘোষণার এই দিন ধার্য করেন।৩ ঘণ্টা আগে
প্রাথমিক শিক্ষায় সংগীত ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক পদ বাতিলের প্রতিবাদে রংপুরে প্রতিবাদী গান ও সমাবেশ করেছে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সম্প্রীতি রক্ষা মঞ্চ। ১৫ নভেম্বর শনিবার বিকেলে রংপুর প্রেসক্লাব চত্বরে এই প্রতিবাদী গান ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।৩ ঘণ্টা আগে
মাত্র ১৫ মাসের অনুসন্ধানে বিশাল স্বর্ণ খনি শনাক্ত হয়েছে চীনে৪ ঘণ্টা আগে
৩২ বছর বয়সী জাপানি তরুণী কানো, বিয়ে করলেন তার তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-সঙ্গী 'ক্লাউস'-কে। অগমেন্টেড রিয়েলিটি প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন এই ব্যতিক্রমী বিয়ে বিশ্বজুড়ে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে