ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও লেখাপড়ার মান ফেরাতে কাজ চলছে : উপাচার্য শামছুল আলম

ভিডিও ডেস্ক

২৬ আগস্ট (মঙ্গলবার) দুপুরে তপুর শিল্পকলা একাডেমীর হল রুমে মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়নে মাত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. শামছুল আলম । বক্তব্যে তিনি বলেন, “ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও লেখাপড়ার মান ফেরাতে কাজ চলছে”

মাদ্রাসাউপাচার্যভিডিও
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

জিন সম্পাদনায় নতুন সাফল্য, ডায়াবেটিস রোগীদের আর ইনসুলিন নিতে হবে না

ট্রাম্পের শুল্ক এড়াতে ১০৩টি বোয়িং বিমান কিনবে দক্ষিণ কোরিয়া

