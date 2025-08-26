ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও লেখাপড়ার মান ফেরাতে কাজ চলছে : উপাচার্য শামছুল আলম

ভিডিও ডেস্ক
২৬ আগস্ট (মঙ্গলবার) দুপুরে তপুর শিল্পকলা একাডেমীর হল রুমে মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়নে মাত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. শামছুল আলম । বক্তব্যে তিনি বলেন, “ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও লেখাপড়ার মান ফেরাতে কাজ চলছে”
আগামী ৪ সেপ্টেম্বর ‘হইচই’তে মুক্তি পাবে ‘আকা’। রহস্য, মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং টানটান উত্তেজনার সিরিজটি পরিচালনা করেছেন ভিকি জাহেদ। সেখানে অভিনয় করেছেন আফরান নিশো ও মাসুমা রহমান নাবিলা।১ ঘণ্টা আগে
বরগুনার পাথরঘাটায় সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ও মৎস্যসম্পদ রক্ষায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলেদের অভিযোগ, ছদ্মবেশী অসাধু ব্যক্তিরা সুন্দরবনের সম্পদ ধ্বংস করছে। বক্তারা বলেন, জীববৈচিত্র্য রক্ষার পাশাপাশি লাখো জেলের জীবিকা সুরক্ষায় সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে। বিকল্প কর্মসংস্থান ও সরকারি উদ্যোগ বাস্তবা১ ঘণ্টা আগে
ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা আফরান নিশো আবারও হাজির হতে যাচ্ছেন বড়পর্দায় নতুন চমক নিয়ে। আসছে তাঁর নতুন সিনেমা ‘দম’। অক্টোবর থেকেই শুরু হচ্ছে শুটিং। সোমবার একটি অনুষ্ঠানে বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানালেন প্রযোজক শাহরিয়ার শাকিল।১ ঘণ্টা আগে
ব্যক্তিগত জীবনের মজার কিছু দিক তুলে ধরলেন জনপ্রিয় অভিনেতা আফরান নিশো। অভিনয়ের ব্যস্ততার বাইরে সংসারে তিনটি বিড়াল আর এক বউকে নিয়ে কেমন কাটে তাঁর দিন—সেই গল্পই হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে জানালেন তিনি। ২৫ আগস্ট (সোমবার) রাজধানীর আগারগাঁও এলাকায় অবস্থিত জাদুঘরের হল রুমে আকার ওয়েব সিরিজের অনুষ্ঠানে এসব গল্প শো৫ ঘণ্টা আগে