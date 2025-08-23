দাসত্ব থেকে মুক্তি: ১৮৩৩ সালের এক অসমাপ্ত বিপ্লব

ভিডিও ডেস্ক
আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দাসপ্রথা বিলোপের এক ঐতিহাসিক আইন পাস করে। কিন্তু এর পেছনের গল্পটি কি শুধু মানবিকতার? এই ভিডিওতে আমরা দেখব, কীভাবে দাসদের নিজেদের বিদ্রোহ, উইলিয়াম উইলবারফোর্সের মতো রাজনীতিবিদদের লড়াই এবং পরিবর্তিত অর্থনৈতিক বাস্তবতা...
ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার আশুরহাট গ্রামে গাছে গাছে বাসা বেঁধেছে শামুক খোল, পানকৌড়ি ও সাদা সারস—সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। গ্রামবাসী পাখিদের অভিভাবক; ছানা পড়ে গেলে বাসায় তুলে দেয় তারা।৩ ঘণ্টা আগে
ঢাকাই সিনেমার অভিনেত্রী দিলরুমা দোয়েল। নানা বিষয়ে আজকের পত্রিকায় কথা বলেছেন এই অভিনেত্রী।১৬ ঘণ্টা আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার রুটি গ্রামে আবুল হোসেন হত্যাকাণ্ডের এক বছর পর, হত্যা মামলার আসামিরা জামিনে মুক্তি পেয়েছে। এতে নিহত আবুল হোসেনের পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাদের অভিযোগ, আসামিরা মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে এবং উল্টো তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছে।২০ ঘণ্টা আগে
২১ আগস্ট বৃহস্পতিবার বিকেলে নগরীর গির্জা মহল্লা (বিবিরপুকুর উত্তর পাড়) প্রাঙ্গণে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ বরিশাল মহানগর শাখার উদ্যোগে ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম এ কথা বলেন১ দিন আগে