দাসত্ব থেকে মুক্তি: ১৮৩৩ সালের এক অসমাপ্ত বিপ্লব

আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দাসপ্রথা বিলোপের এক ঐতিহাসিক আইন পাস করে। কিন্তু এর পেছনের গল্পটি কি শুধু মানবিকতার? এই ভিডিওতে আমরা দেখব, কীভাবে দাসদের নিজেদের বিদ্রোহ, উইলিয়াম উইলবারফোর্সের মতো রাজনীতিবিদদের লড়াই এবং পরিবর্তিত অর্থনৈতিক বাস্তবতা...

