Ajker Patrika
ভিডিও

ভারতের সর্বকনিষ্ঠ বিধায়ক, কে এই মৈথিলী ঠাকুর

ভিডিও ডেস্ক

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল গানের কভার থেকে বিহারের বিধানসভায় আসন। এই হলো মৈথিলী ঠাকুরের অসাধারণ যাত্রার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কে এই মৈথিলী ঠাকুর? তিনি এখন বিহারের ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ বিধায়ক!

বিষয়:

ভিডিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিরল যৌনবিকৃতি ছিল হিটলারের, ডিএনএ বিশ্লেষণে শনাক্ত

পূবালী ব্যাংকে চাকরি, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

বিহারে নির্বাচনে ভরাডুবির পর লালু যাদবের ঘরে আগুন, বাপ–ভাইকে ত্যাজ্য করলেন রোহিনী

উৎপাদনে ফিরছে বেক্সিমকো টেক্সটাইল, হাজারো শ্রমিকের জন্য আশার বার্তা

বেসরকারি স্কুল-কলেজের সভাপতির দায়িত্বে ডিসি-ইউএনও

এলাকার খবর
Loading...