Ajker Patrika
> ভিডিও

বেরোবিতে ছাত্র সংসদের কোনো আইন নেই, তবুও প্রায় ৪৫ লাখ টাকার ফি আদায়

ভিডিও ডেস্ক

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ১৭ বছরেও ছাত্র সংসদের কোনো আইন প্রণয়ন হয়নি। অথচ ‘কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ফি’র নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ হাজার ৪৬৭ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৪৪ লাখ ৯৩ হাজার ৪০০ টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে।

বিষয়:

ভিডিওরংপুর বিভাগবেরোবিবিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

সম্পর্কিত

যেসব দেশে বসবাসের জন্য অর্থ পাওয়া যায়

যেসব দেশে বসবাসের জন্য অর্থ পাওয়া যায়

জুলুমের বিরুদ্ধে আমি সব সময় সোচ্চার ছিলাম: ভিপি পদপ্রার্থী তাসনিমা আফরোজ ইমি

জুলুমের বিরুদ্ধে আমি সব সময় সোচ্চার ছিলাম: ভিপি পদপ্রার্থী তাসনিমা আফরোজ ইমি

বেরোবিতে ছাত্র সংসদের কোনো আইন নেই, তবুও প্রায় ৪৫ লাখ টাকার ফি আদায়

বেরোবিতে ছাত্র সংসদের কোনো আইন নেই, তবুও প্রায় ৪৫ লাখ টাকার ফি আদায়

পাবনার আতাইকুলায় অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান, আটক ২ জন

পাবনার আতাইকুলায় অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান, আটক ২ জন