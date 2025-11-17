বিমানবন্দরে ট্রেনের ভেতরে থাকা চালের বস্তায় মিলল অস্ত্র-গুলি ও বিস্ফোরক

ভিডিও ডেস্ক
রাজধানীর বিমানবন্দরে ট্রেনের ভেতরে থাকা চালের ভেতর থেকে পিস্তল, গুলি ও ককটেল উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। এ ঘটনায় সন্দেহজনক চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।
বিমানবন্দরে রেলস্টেশনে সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে এসব অস্ত্র, গুলি উদ্ধার করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬ স্বতন্ত্র এডি ব্রিগেডের অধিনস্থ উত্তরা আর্মি ক্যাম্পের সেনা কর্মকর্তারা।
রাজধানীর বিমানবন্দরে ট্রেনের ভেতরে থাকা চালের ভেতর থেকে পিস্তল, গুলি ও ককটেল উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। এ ঘটনায় সন্দেহজনক চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।
বিমানবন্দরে রেলস্টেশনে সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে এসব অস্ত্র, গুলি উদ্ধার করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬ স্বতন্ত্র এডি ব্রিগেডের অধিনস্থ উত্তরা আর্মি ক্যাম্পের সেনা কর্মকর্তারা।
বাংলাদেশের প্রথম কোনো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন শেখ হাসিনা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ তাঁর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছেন। তবে এই রায়ের পরেও কেন তিনি আপিল করতে পারছেন না—সেই প্রশ্নই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।৪ ঘণ্টা আগে
‘আমাদের টাকায় আপনারা চলেন: পুলিশকে শিক্ষার্থী৪ ঘণ্টা আগে
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া৪ ঘণ্টা আগে
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারে বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মিসভাকে ঘিরে বারোবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নারীসহ নেতা-কর্মীদের ঢল নামে। বিভিন্ন ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও পৌর এলাকার নেতা-কর্মীরা মিছিল-স্লোগানে সম্মেলনস্থল মুখরিত করে তোলেন।৪ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
বাংলাদেশের প্রথম কোনো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন শেখ হাসিনা।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ তাঁর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছেন। তবে এই রায়ের পরেও কেন তিনি আপিল করতে পারছেন না—সেই প্রশ্নই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।
বাংলাদেশের প্রথম কোনো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন শেখ হাসিনা।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ তাঁর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছেন। তবে এই রায়ের পরেও কেন তিনি আপিল করতে পারছেন না—সেই প্রশ্নই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।
রাজধানীর বিমানবন্দরে ট্রেনের ভেতরে থাকা চালের ভেতর থেকে পিস্তল, গুলি ও ককটেল উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। এ ঘটনায় সন্দেহজনক চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। বিমানবন্দরে রেলস্টেশনে সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে এসব অস্ত্র, গুলি উদ্ধার করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬ স্বতন্ত্র এডি ব্রিগেডের...৯ ঘণ্টা আগে
‘আমাদের টাকায় আপনারা চলেন: পুলিশকে শিক্ষার্থী৪ ঘণ্টা আগে
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া৪ ঘণ্টা আগে
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারে বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মিসভাকে ঘিরে বারোবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নারীসহ নেতা-কর্মীদের ঢল নামে। বিভিন্ন ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও পৌর এলাকার নেতা-কর্মীরা মিছিল-স্লোগানে সম্মেলনস্থল মুখরিত করে তোলেন।৪ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
‘আমাদের টাকায় আপনারা চলেন: পুলিশকে শিক্ষার্থী
‘আমাদের টাকায় আপনারা চলেন: পুলিশকে শিক্ষার্থী
রাজধানীর বিমানবন্দরে ট্রেনের ভেতরে থাকা চালের ভেতর থেকে পিস্তল, গুলি ও ককটেল উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। এ ঘটনায় সন্দেহজনক চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। বিমানবন্দরে রেলস্টেশনে সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে এসব অস্ত্র, গুলি উদ্ধার করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬ স্বতন্ত্র এডি ব্রিগেডের...৯ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের প্রথম কোনো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন শেখ হাসিনা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ তাঁর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছেন। তবে এই রায়ের পরেও কেন তিনি আপিল করতে পারছেন না—সেই প্রশ্নই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।৪ ঘণ্টা আগে
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া৪ ঘণ্টা আগে
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারে বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মিসভাকে ঘিরে বারোবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নারীসহ নেতা-কর্মীদের ঢল নামে। বিভিন্ন ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও পৌর এলাকার নেতা-কর্মীরা মিছিল-স্লোগানে সম্মেলনস্থল মুখরিত করে তোলেন।৪ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া
রাজধানীর বিমানবন্দরে ট্রেনের ভেতরে থাকা চালের ভেতর থেকে পিস্তল, গুলি ও ককটেল উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। এ ঘটনায় সন্দেহজনক চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। বিমানবন্দরে রেলস্টেশনে সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে এসব অস্ত্র, গুলি উদ্ধার করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬ স্বতন্ত্র এডি ব্রিগেডের...৯ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের প্রথম কোনো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন শেখ হাসিনা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ তাঁর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছেন। তবে এই রায়ের পরেও কেন তিনি আপিল করতে পারছেন না—সেই প্রশ্নই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।৪ ঘণ্টা আগে
‘আমাদের টাকায় আপনারা চলেন: পুলিশকে শিক্ষার্থী৪ ঘণ্টা আগে
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারে বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মিসভাকে ঘিরে বারোবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নারীসহ নেতা-কর্মীদের ঢল নামে। বিভিন্ন ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও পৌর এলাকার নেতা-কর্মীরা মিছিল-স্লোগানে সম্মেলনস্থল মুখরিত করে তোলেন।৪ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারে বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মিসভাকে ঘিরে বারোবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নারীসহ নেতা-কর্মীদের ঢল নামে। বিভিন্ন ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও পৌর এলাকার নেতা-কর্মীরা মিছিল-স্লোগানে সম্মেলনস্থল মুখরিত করে তোলেন।
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারে বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মিসভাকে ঘিরে বারোবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নারীসহ নেতা-কর্মীদের ঢল নামে। বিভিন্ন ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও পৌর এলাকার নেতা-কর্মীরা মিছিল-স্লোগানে সম্মেলনস্থল মুখরিত করে তোলেন।
রাজধানীর বিমানবন্দরে ট্রেনের ভেতরে থাকা চালের ভেতর থেকে পিস্তল, গুলি ও ককটেল উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। এ ঘটনায় সন্দেহজনক চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। বিমানবন্দরে রেলস্টেশনে সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে এসব অস্ত্র, গুলি উদ্ধার করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬ স্বতন্ত্র এডি ব্রিগেডের...৯ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের প্রথম কোনো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন শেখ হাসিনা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ তাঁর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছেন। তবে এই রায়ের পরেও কেন তিনি আপিল করতে পারছেন না—সেই প্রশ্নই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।৪ ঘণ্টা আগে
‘আমাদের টাকায় আপনারা চলেন: পুলিশকে শিক্ষার্থী৪ ঘণ্টা আগে
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া৪ ঘণ্টা আগে