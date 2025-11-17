Ajker Patrika
ভিডিও

ধানমন্ডি ৩২ এখনো কেন আছে: বিক্ষুব্ধ জনতা

ভিডিও ডেস্ক

‘আমাদের টাকায় আপনারা চলেন: পুলিশকে শিক্ষার্থী

বিষয়:

ভিডিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের প্রতিক্রিয়া জানাল ভারত

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় যেভাবে তুলে ধরল বিশ্ব গণমাধ্যম

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপির ৫ বছরের জেল

হাসিনার রায়ের পর মিছিল নিয়ে সাবেক এমপি হাবিবের ভাইয়ের বাড়ি ভাঙচুর, আগুন

বিমানবন্দর রেলস্টেশনে আন্তনগর ট্রেনে চালের বস্তায় পিস্তল, বুলেট ও ককটেল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে

সম্পর্কিত

হাসিনা ভারতে থেকে আপিল করতে পারবেন কি

হাসিনা ভারতে থেকে আপিল করতে পারবেন কি

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, থেমে থেমে সাউন্ড গ্রে নে ড নিক্ষেপ

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, থেমে থেমে সাউন্ড গ্রে নে ড নিক্ষেপ

বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কালীগঞ্জে কর্মিসভা

বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কালীগঞ্জে কর্মিসভা

পুলিশের মুখোমুখি রাফিয়া, ধানমন্ডি ৩২-এ থমথমে পরিস্থিতি

পুলিশের মুখোমুখি রাফিয়া, ধানমন্ডি ৩২-এ থমথমে পরিস্থিতি

ভিডিও

হাসিনা ভারতে থেকে আপিল করতে পারবেন কি

ভিডিও ডেস্ক

বাংলাদেশের প্রথম কোনো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন শেখ হাসিনা।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ তাঁর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছেন। তবে এই রায়ের পরেও কেন তিনি আপিল করতে পারছেন না—সেই প্রশ্নই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।

বিষয়:

ভিডিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের প্রতিক্রিয়া জানাল ভারত

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় যেভাবে তুলে ধরল বিশ্ব গণমাধ্যম

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপির ৫ বছরের জেল

হাসিনার রায়ের পর মিছিল নিয়ে সাবেক এমপি হাবিবের ভাইয়ের বাড়ি ভাঙচুর, আগুন

বিমানবন্দর রেলস্টেশনে আন্তনগর ট্রেনে চালের বস্তায় পিস্তল, বুলেট ও ককটেল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে

সম্পর্কিত

ধানমন্ডি ৩২ এখনো কেন আছে: বিক্ষুব্ধ জনতা

ধানমন্ডি ৩২ এখনো কেন আছে: বিক্ষুব্ধ জনতা

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, থেমে থেমে সাউন্ড গ্রে নে ড নিক্ষেপ

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, থেমে থেমে সাউন্ড গ্রে নে ড নিক্ষেপ

বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কালীগঞ্জে কর্মিসভা

বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কালীগঞ্জে কর্মিসভা

পুলিশের মুখোমুখি রাফিয়া, ধানমন্ডি ৩২-এ থমথমে পরিস্থিতি

পুলিশের মুখোমুখি রাফিয়া, ধানমন্ডি ৩২-এ থমথমে পরিস্থিতি

ভিডিও

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, থেমে থেমে সাউন্ড গ্রে নে ড নিক্ষেপ

ভিডিও ডেস্ক

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া

বিষয়:

ভিডিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের প্রতিক্রিয়া জানাল ভারত

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় যেভাবে তুলে ধরল বিশ্ব গণমাধ্যম

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপির ৫ বছরের জেল

হাসিনার রায়ের পর মিছিল নিয়ে সাবেক এমপি হাবিবের ভাইয়ের বাড়ি ভাঙচুর, আগুন

বিমানবন্দর রেলস্টেশনে আন্তনগর ট্রেনে চালের বস্তায় পিস্তল, বুলেট ও ককটেল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে

সম্পর্কিত

ধানমন্ডি ৩২ এখনো কেন আছে: বিক্ষুব্ধ জনতা

ধানমন্ডি ৩২ এখনো কেন আছে: বিক্ষুব্ধ জনতা

হাসিনা ভারতে থেকে আপিল করতে পারবেন কি

হাসিনা ভারতে থেকে আপিল করতে পারবেন কি

বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কালীগঞ্জে কর্মিসভা

বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কালীগঞ্জে কর্মিসভা

পুলিশের মুখোমুখি রাফিয়া, ধানমন্ডি ৩২-এ থমথমে পরিস্থিতি

পুলিশের মুখোমুখি রাফিয়া, ধানমন্ডি ৩২-এ থমথমে পরিস্থিতি

ভিডিও

বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কালীগঞ্জে কর্মিসভা

ভিডিও ডেস্ক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারে বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মিসভাকে ঘিরে বারোবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নারীসহ নেতা-কর্মীদের ঢল নামে। বিভিন্ন ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও পৌর এলাকার নেতা-কর্মীরা মিছিল-স্লোগানে সম্মেলনস্থল মুখরিত করে তোলেন।

বিষয়:

ভিডিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের প্রতিক্রিয়া জানাল ভারত

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় যেভাবে তুলে ধরল বিশ্ব গণমাধ্যম

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপির ৫ বছরের জেল

হাসিনার রায়ের পর মিছিল নিয়ে সাবেক এমপি হাবিবের ভাইয়ের বাড়ি ভাঙচুর, আগুন

বিমানবন্দর রেলস্টেশনে আন্তনগর ট্রেনে চালের বস্তায় পিস্তল, বুলেট ও ককটেল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে

সম্পর্কিত

ধানমন্ডি ৩২ এখনো কেন আছে: বিক্ষুব্ধ জনতা

ধানমন্ডি ৩২ এখনো কেন আছে: বিক্ষুব্ধ জনতা

হাসিনা ভারতে থেকে আপিল করতে পারবেন কি

হাসিনা ভারতে থেকে আপিল করতে পারবেন কি

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, থেমে থেমে সাউন্ড গ্রে নে ড নিক্ষেপ

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, থেমে থেমে সাউন্ড গ্রে নে ড নিক্ষেপ

পুলিশের মুখোমুখি রাফিয়া, ধানমন্ডি ৩২-এ থমথমে পরিস্থিতি

পুলিশের মুখোমুখি রাফিয়া, ধানমন্ডি ৩২-এ থমথমে পরিস্থিতি

ভিডিও

পুলিশের মুখোমুখি রাফিয়া, ধানমন্ডি ৩২-এ থমথমে পরিস্থিতি

ভিডিও ডেস্ক

ধানমন্ডিতে রাফিয়ার গর্জন

পুলিশের সঙ্গে তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ

বিষয়:

ভিডিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের প্রতিক্রিয়া জানাল ভারত

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় যেভাবে তুলে ধরল বিশ্ব গণমাধ্যম

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপির ৫ বছরের জেল

হাসিনার রায়ের পর মিছিল নিয়ে সাবেক এমপি হাবিবের ভাইয়ের বাড়ি ভাঙচুর, আগুন

বিমানবন্দর রেলস্টেশনে আন্তনগর ট্রেনে চালের বস্তায় পিস্তল, বুলেট ও ককটেল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে

সম্পর্কিত

ধানমন্ডি ৩২ এখনো কেন আছে: বিক্ষুব্ধ জনতা

ধানমন্ডি ৩২ এখনো কেন আছে: বিক্ষুব্ধ জনতা

হাসিনা ভারতে থেকে আপিল করতে পারবেন কি

হাসিনা ভারতে থেকে আপিল করতে পারবেন কি

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, থেমে থেমে সাউন্ড গ্রে নে ড নিক্ষেপ

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, থেমে থেমে সাউন্ড গ্রে নে ড নিক্ষেপ

বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কালীগঞ্জে কর্মিসভা

বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে কালীগঞ্জে কর্মিসভা