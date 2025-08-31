Ajker Patrika
দাবি দেওয়ার জন্য নির্ধারিত মাঠ আছে, কিন্তু অনেকেই রাস্তাঘাট দখল করে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ভিডিও ডেস্ক

অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১২৩টি সংগঠন ১ হাজার ৬০৪ বার অবরোধ করেছে। এতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ৩১ আগস্ট রোববার দুপুরে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির বৈঠক শেষে এই মন্তব্য করেন তিনি।

উপদেষ্টাসংগঠনভিডিওস্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়অবরোধসরকার
