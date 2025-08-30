Ajker Patrika
> ভিডিও

জাতীয় পার্টির রাজশাহী জেলা ও মহানগর কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা।

জাহিদ হাসান সাব্বির, রাজশাহী

রাজধানীর কাকরাইলে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে গভীর রাতে রাজশাহী জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে ভাং/চুর ও অ/গ্নিসংযোগ করেছে বিক্ষোভকারীরা

বিষয়:

ভাঙচুরহামলাজাতীয় পার্টিভিডিও
