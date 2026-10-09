Ajker Patrika
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‘যারা ১৫ বছরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করলেন তারাই সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছে’

ভিডিও ডেস্ক
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৬, ১০: ৩২

‘যারা ১৫ বছরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করলেন তারাই সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছে’

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