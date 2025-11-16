Ajker Patrika
বরিশালে শিক্ষার্থী-বাস শ্রমিক সংঘর্ষে নথুল্লাবাদ টার্মিনালে বাস চলাচল বন্ধ

ভিডিও ডেস্ক

বরিশাল সরকারি বিএস কলেজ শিক্ষার্থী ও বাস শ্রমিকদের ভাড়া নিয়ে দ্বন্দ্বে নগরীর কেন্দ্রীয় নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালে সংঘর্ষের ঘটনায় অন্তত শতাধিক বাস ভাঙচুর, একটিতে অগ্নিসংযোগ, কাউন্টার ও তিনটি মোটরসাইকেল ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনাল এলাকায় এ তাণ্ডব চলে। পরে রাত ৯টার পর সেনাবাহিনী এসে শিক্ষার্থীদের তাড়িয়ে দিয়ে নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনাল এলাকা নিয়ন্ত্রণে নেয়।

