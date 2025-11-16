Ajker Patrika
নিজের তৈরি এআই–কে বিয়ে করলেন জাপানি নারী

ভিডিও ডেস্ক

৩২ বছর বয়সী জাপানি তরুণী কানো, বিয়ে করলেন তার তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-সঙ্গী 'ক্লাউস'-কে। অগমেন্টেড রিয়েলিটি প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন এই ব্যতিক্রমী বিয়ে বিশ্বজুড়ে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

ভিডিও
প্রথম মামলার রায় আগামীকাল—কী আছে শেখ হাসিনার ভাগ্যে!

ভিডিও ডেস্ক

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জুলাই-আগস্টে মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় প্রথম মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামীকাল। গত ১৩ নভেম্বর বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ রায় ঘোষণার এই দিন ধার্য করেন।

শেখ হাসিনাভিডিওমামলাঅভ্যুত্থানমানবতাবিরোধী অপরাধ
প্রাথমিক শিক্ষায় সংগীত ও শারীরিক শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষক পদ বাতিলের প্রতিবাদ রংপুরে

ভিডিও ডেস্ক

প্রাথমিক শিক্ষায় সংগীত ও শারীরিক শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষক পদ বাতিলের প্রতিবাদে রংপুরে প্রতিবাদী গান ও সমাবেশ করেছে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সম্প্রীতি রক্ষা মঞ্চ। ১৫ নভেম্বর শনিবার বিকেলে রংপুর প্রেসক্লাব চত্বরে এই প্রতিবাদী গান ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়শিক্ষকভিডিওরংপুরসংগীত
নিজের তৈরি এআই–কে বিয়ে করলেন জাপানি নারী

ভিডিও ডেস্ক

মাত্র ১৫ মাসের অনুসন্ধানে বিশাল স্বর্ণ খনি শনাক্ত হয়েছে চীনে

চীনভিডিও
একটি দলের নেতারা গণভোটের ফলাফলকে মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে: আখতার

ভিডিও ডেস্ক

১৬ নভেম্বর রংপুর-৪ নিজ নির্বাচনী এলাকা পীরগাছায় স্বপ্নছুই ইয়ুথ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে নবান্ন উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়ে তিনি এ সব কথা বলেন।

ভিডিওএনসিপি
