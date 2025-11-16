Ajker Patrika
গণভোট কী—কী ভাবছে সাধারণ মানুষ

সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব, জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে একই দিনে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। ভাষণের মধ্য দিয়ে। চারটি বিষয় ঘিরে ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ উত্তরে গণভোট নেওয়া হবে একটি প্রশ্নেই। কিন্তু বিষয়গুলো সম্পর্কে সাধারণ মানুষ কতটা জানেন, কী ভাবছেন?

প্রথম মামলার রায় আগামীকাল—কী আছে শেখ হাসিনার ভাগ্যে!

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জুলাই-আগস্টে মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় প্রথম মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামীকাল। গত ১৩ নভেম্বর বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ রায় ঘোষণার এই দিন ধার্য করেন।

প্রাথমিক শিক্ষায় সংগীত ও শারীরিক শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষক পদ বাতিলের প্রতিবাদ রংপুরে

প্রাথমিক শিক্ষায় সংগীত ও শারীরিক শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষক পদ বাতিলের প্রতিবাদে রংপুরে প্রতিবাদী গান ও সমাবেশ করেছে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সম্প্রীতি রক্ষা মঞ্চ। ১৫ নভেম্বর শনিবার বিকেলে রংপুর প্রেসক্লাব চত্বরে এই প্রতিবাদী গান ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

নিজের তৈরি এআই–কে বিয়ে করলেন জাপানি নারী

মাত্র ১৫ মাসের অনুসন্ধানে বিশাল স্বর্ণ খনি শনাক্ত হয়েছে চীনে

নিজের তৈরি এআই–কে বিয়ে করলেন জাপানি নারী

৩২ বছর বয়সী জাপানি তরুণী কানো, বিয়ে করলেন তার তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-সঙ্গী 'ক্লাউস'-কে। অগমেন্টেড রিয়েলিটি প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন এই ব্যতিক্রমী বিয়ে বিশ্বজুড়ে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

