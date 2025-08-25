Ajker Patrika
চাঁপাইনবাবগঞ্জে গৌড়মতি আমে নতুন সম্ভাবনা : বানিজ্যিক চাষাবাদে ঝুঁকছেন চাষিরা

আব্দুল বাশির, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গৌড়মতি আম নামের মতোই গুণে অনন্য। রোপনের দুই-তিন বছরের মধ্যে ফল আসে, রোগ-বালাই কম ও স্বাদে সুস্বাদু। অন্যান্য আমের তুলনায় সংরক্ষণকাল ও বাজারমূল বেশি হওয়ায় চাষিরা বাণিজ্যিকভাবে আগ্রহী। নাবী জাতের এই আম জেলার আম অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জআমভিডিও
