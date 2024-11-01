Ajker Patrika

শবে মিরাজের বিশেষ নামাজ আছে কি

শবে মিরাজ রজব মাসের ২৭ তারিখে। ইসলামের ইতিহাসে মিরাজ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াত-জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুজিজা বা অলৌকিক ঘটনা হলো মিরাজ। তবে শবে মিরাজকে কেন্দ্র করে সমাজে এমন কিছু প্রথা ও ইবাদতের প্রচলন ঘটেছে, যার কোনো ভিত্তি কোরআন ও হাদিসে নেই।

শবে মিরাজের বিশেষ নামাজ আছে কি
আজ পবিত্র শবে মেরাজ

আজ পবিত্র শবে মেরাজ