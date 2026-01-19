Ajker Patrika

রূপচর্চা

ডোপামিন স্কিন কেয়ার: মনের আনন্দই ত্বকের উজ্জ্বলতার মূল রহস্য

সৌন্দর্যচর্চার জগতে সাম্প্রতিক এক নতুন বিপ্লব হলো ডোপামিন স্কিন কেয়ার। ডোপামিন হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্কের ফিল গুড বা সুখ হরমোন। এটি আমাদের আনন্দিত করে এবং উজ্জীবিত রাখে। আমরা যখন খুশি থাকি, তখনই মূলত শরীর থেকে এই হরমোন নিঃসৃত হয়। ডোপামিন স্কিন কেয়ার এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে ত্বকযত্নের মাধ্যমে মন...

চকলেট দিবসে চকলেট দিয়ে রূপচর্চা

শরীর, ত্বক ও মন ভালো রাখবে এই গোলাপি স্ক্রাব

অ্যান্টি-ড্যানড্রাফ শ্যাম্পুতে কাজ হচ্ছে না? খুশকি তাড়াতে সমাধান হতে পারে তাজা নিমপাতা

ম্রুণাল ঠাকুরের সৌন্দর্য রহস্য সম্পর্কে যা জানা গেল

‘স্কিন ফ্লাডিং’ নিয়ে যত কথা

ত্বকের শীতকালীন সমস্যা দূর করবে পাকা টমেটো

শীতে উজ্জ্বল ত্বক, হাতের কাছে সহজ সমাধান

গোসলে শান্তি পেতে ব্যবহার করুন বাথ সল্ট

কৃতি শ্যাননের মতো মসৃণ, দাগমুক্ত ত্বক চান? ব্যবহার করুন গ্লিসারিন

শীতে ময়শ্চারাইজার ব্যবহারের পাশাপাশি খেতে হবে এই কয়েকটি খাবার

অনুষ্ঠানের আগে ত্বকের যত্ন নেবেন যেভাবে

শীতে সব ধরনের চুলের জন্য ৫টি সেরা প্রাকৃতিক কন্ডিশনার

স্কিন টাইপ বা ত্বকের ধরন জানা কেন জরুরি: সুস্থ ত্বকের প্রথম ধাপ

শীতে ত্বক সজীব ও ব্রণ দূর করতে ব্যবহার করুন বেসনে তৈরি এ প্যাকগুলো

আপনার প্রিয় সাজের সামগ্রী কত দিন নিরাপদ

