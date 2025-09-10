রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন সামনে রেখে ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ নামে প্যানেল ঘোষণা করেছে সাবেক সমন্বয়ক ও শিক্ষার্থীদের একাংশ। আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাকসু ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে সাবেক সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মার এ প্যানেলের ঘোষণা দেন।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ‘অপরাজেয় ৭১–অপ্রতিরোধ্য ২৪’ নামে প্যানেল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের একাংশ। আজ মঙ্গলবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেট চত্বরে সংগঠনের সভাপতি মাসুদ কিবরিয়া প্যানেল ঘোষণা করেন।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে অংশ নিতে ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ নামে প্যানেল ঘোষণা করেছে বামধারার বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এতে ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র গণমঞ্চ, বিপ্লবী ছাত্র যুব আন্দোলন, বৃহত্তর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদসহ...
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করেছে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির। কেন্দ্রীয় সংসদে ভিপি পদে ছাত্রদলের লড়বেন লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষা বর্ষের শিক্ষার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবির। জিএস পদে প্রার্থী হচ্ছেন নাফিউল ইসলাম জীবন ও এজিএস পদে জাহিন বিশ্বাস এষা।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি ও হল সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) শেষ হয়েছে। এতে রাকসুর ২৩টি পদের বিপরীতে ২৫৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আজ রাতে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক সেতাউর রহমান এসব তথ্য জানান।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ নামে প্যানেল ঘোষণা করেছে শাখা ছাত্রশিবির। এতে সহসভাপতি (ভিপি) পদে লড়ছেন অ্যাগ্রোনমি বিভাগের ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও শাখা শিবির সভাপতি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের দিনে সেনাবাহিনী আনার বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, সবার সার্বিক সহযোগিতায় মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন। বিতরণের শুরুর দিন থেকে আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ২৩টি পদে ৪৬৬ জন ও সিনেটে ৮৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তবে হল সংসদের তথ্য পেতে কিছুট