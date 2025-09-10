Ajker Patrika

রাকসু নির্বাচন ২০২৫

রাবিতে সাবেক সমন্বয়কদের ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেল ঘোষণা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন সামনে রেখে ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ নামে প্যানেল ঘোষণা করেছে সাবেক সমন্বয়ক ও শিক্ষার্থীদের একাংশ। আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাকসু ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে সাবেক সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মার এ প্যানেলের ঘোষণা দেন।

রাবিতে সাবেক সমন্বয়কদের ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেল ঘোষণা
রাকসুতে ‘অপরাজেয় ৭১–অপ্রতিরোধ্য ২৪’ প্যানেল ঘোষণা

রাকসুতে ‘অপরাজেয় ৭১–অপ্রতিরোধ্য ২৪’ প্যানেল ঘোষণা

রাকসু নির্বাচনে বামদের ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ প্যানেল ঘোষণা

রাকসু নির্বাচনে বামদের ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ প্যানেল ঘোষণা

রাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল ও শিবিরের প্যানেল, আছেন ফুটবলার নার্গিস

রাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল ও শিবিরের প্যানেল, আছেন ফুটবলার নার্গিস

মনোনয়নপত্র দাখিল সমাপ্ত, রাকসুর ২৩ পদের বিপরীতে ২৫৯ প্রার্থী

মনোনয়নপত্র দাখিল সমাপ্ত, রাকসুর ২৩ পদের বিপরীতে ২৫৯ প্রার্থী

রাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল ঘোষণা

রাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল ঘোষণা

রাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা

রাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা

রাকসু নির্বাচনে সেনা আনার কোনো পরিকল্পনা নেই: উপাচার্য

রাকসু নির্বাচনে সেনা আনার কোনো পরিকল্পনা নেই: উপাচার্য

শেষ হলো রাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম

শেষ হলো রাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম

রাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন ফরম নিলেন ৫১ বছরের মোরশেদ

রাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন ফরম নিলেন ৫১ বছরের মোরশেদ