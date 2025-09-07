রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের দিনে সেনাবাহিনী আনার বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, সবার সার্বিক সহযোগিতায় মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন। বিতরণের শুরুর দিন থেকে আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ২৩টি পদে ৪৬৬ জন ও সিনেটে ৮৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তবে হল সংসদের তথ্য পেতে কিছুট
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ৫১ বছর বয়সী শাহরিয়ার মোরশেদ খান। মোরশেদের চারটি কন্যাসন্তান রয়েছে। তাঁর বড় মেয়ে স্নাতক ফাইনাল বর্ষের শিক্ষার্থী।