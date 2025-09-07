Ajker Patrika

রাকসু নির্বাচন ২০২৫

রাকসু নির্বাচনে সেনা আনার কোনো পরিকল্পনা নেই: উপাচার্য

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের দিনে সেনাবাহিনী আনার বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব।

রাকসু নির্বাচনে সেনা আনার কোনো পরিকল্পনা নেই: উপাচার্য
শেষ হলো রাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম

শেষ হলো রাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম

রাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন ফরম নিলেন ৫১ বছরের মোরশেদ

রাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন ফরম নিলেন ৫১ বছরের মোরশেদ