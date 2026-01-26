Ajker Patrika

ভোটের ভিডিও

আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের আঁতাত ছিল: মসিউর রহমান রাঙ্গা

আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের আঁতাত ছিল: মসিউর রহমান রাঙ্গা
৫ আগস্ট রাতেই ঘোষণা দিয়েছিলাম, আমরা কারও ওপর প্রতিশোধ নেব না: জামায়াত আমির

আবদুল আউয়াল মিন্টুর পক্ষে ধানের শীষে ভোট চাইলেন বাফুফের সভাপতি

বিদেশিদের কাছে বিএনপির বিরুদ্ধে নালিশ দিলেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

শেখ হাসিনা থাকলে অন্তত একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলত: মির্জা ফখরুল

বিএনপি সব সময় সকলের অধিকার রক্ষা করবে: মির্জা ফখরুল

আমিনুল হককে থামিয়ে কানে কানে কী বললেন বৃদ্ধা

ভোটারের সঙ্গে তর্কে জড়ালেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

ভোটের প্রচারে কথার লড়াই, কী বলছে সাধারণ মানুষ

গণভোটে এক পক্ষ সরব, আরেক পক্ষ নীরব

কেন্দ্র দখলের চেষ্টা করলে আমরা জবাব দেব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

নির্বাচনী প্রচারণায় নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

২২ বছরের অপেক্ষার অবসান, এবার ময়মনসিংহে আসছেন তারেক রহমান

এনসিপির নির্বাচনী পদযাত্রা শুরু, কথা বলছেন আসিফ মাহমুদ

ভালুকায় বিএনপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ, আহত ৩০

নায়িকা, গায়িকা যেন সংসদে যেতে না পারে: বরগুনা-২ আসনের জামায়াত প্রার্থী ডা. সুলতান

