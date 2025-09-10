Ajker Patrika

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন

ডাকসু নির্বাচনে ২৮ পদে বিজয়ী যাঁরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ১২টি সম্পাদকীয় পদের মধ্যে ৯টিতে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল। বাকি তিনটি পদে জয় পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্যানেলের প্রার্থীরা। ডাকসুর ২৮টি পদের মধ্যে সদস্যপদ রয়েছে ১৩ টি। এই পদেও শিবিরের প্রার্থীরা একচেটিয়

ডাকসু নির্বাচনে ২৮ পদে বিজয়ী যাঁরা
প্রতিজ্ঞা ও ইশতেহার বাস্তবায়নেই বিজয় পূর্ণতা পাবে: শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি

ব্যক্তি ফরহাদ কিংবা শিবির নয়, এই বিজয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের: ফরহাদ

ডাকসুতে জুলাই শহীদদের আকাঙ্ক্ষা বিজয়ী হয়েছে: সাদিক কায়েম

ডাকসু নির্বাচনে কে কত ভোট পেলেন

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

বিজয় একাত্তর হলে ডাকসু নির্বাচনে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

স্যার এফ রহমান হলে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

মুহসীন হলে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

ঢাবি ভিসি ও প্রক্টরকে ‘অভিনন্দন’ জানালেন ভিপি প্রার্থী কাদের

এস এম হলে ডাকসু নির্বাচনে সাদিক ও ফরহাদ এগিয়ে

কারচুপির নির্বাচন, ডাকসু বর্জন করলাম: উমামা ফাতেমা

জহুরুল হক হলে ডাকসু নির্বাচনে সাদিক ও ফরহাদ এগিয়ে

রোকেয়া হলে কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচনে সাদিক ও ফরহাদ এগিয়ে

জগন্নাথ হলে ভিপি পদে সর্বাধিক ভোট পেয়েছেন ছাত্রদলের আবিদুল

ডাকসুতে বিজয়ী হলেও নেতা কর্মীদের মিছিল-শ্লোগান না দেওয়ার আহ্বান জামায়াতের

জগন্নাথ হলে জিএস পদে মেঘমল্লারের ভূমিধ্বস জয়

