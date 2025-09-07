Ajker Patrika

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন

জাকসুর ভিপি প্রার্থী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিল

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু), হল সংসদ নির্বাচনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ভোটার ও প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় ভোটার ও প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সম্প্রীতির ঐক্য প্যানেলের ভিপি প্রার্থী অমর্ত্য রায় জনকে। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে নির্বা

জাকসু: ভোটারের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে প্রার্থীর ভাবমূর্তি

ডাকসুর প্রচারণা তুঙ্গে: নারী ভোটার টানতে তোড়জোড়

ডাকসু নির্বাচন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব প্রবেশপথ ৮-১০ সেপ্টেম্বর সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ

‘ডোপ টেস্ট’ কবে শুরু হবে এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি জাকসু নির্বাচন কমিশন

ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে দুই দিন বন্ধ থাকবে ঢাবি মেট্রো স্টেশন

ডাকসু নির্বাচন স্থগিত চেয়ে জুলিয়াসের করা রিট কার্যতালিকা থেকে বাদ

রাকসু নির্বাচনে সেনা আনার কোনো পরিকল্পনা নেই: উপাচার্য

সোশ্যাল মিডিয়ায় হয়রানি বন্ধে পদক্ষেপ নিল ডাকসু নির্বাচন কমিশন

প্রার্থিতা ফেরত ও ডাকসু নির্বাচন স্থগিত চেয়ে হাইকোর্টে রিট জুলিয়াস সিজারের

শুধু ডাকসু নির্বাচনের দিনই ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকবে

শেষ হলো রাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করে কেউ পার পাবে না: জিএস প্রার্থী ফরহাদ

ডাকসু ভিপি প্রার্থী জালালের জামিন নামঞ্জুর

১৯৭৩ সালের মতো এবারও ডাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হচ্ছে: ভিপি প্রার্থী কাদের

রাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন ফরম নিলেন ৫১ বছরের মোরশেদ

