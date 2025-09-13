বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ হিসেবে টানা আট বছর ধরে শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে ইউরোপের উত্তরের দেশ ফিনল্যান্ড। শুধু সুখের জন্য নয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যও দেশটির খ্যাতি বিশ্বজোড়া। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে শুরু করে চোখধাঁধানো নর্দার্ন লাইটস, ফিনল্যান্ড শুধু কর্মজীবীদের জন্যই নয়, বরং...
সমৃদ্ধ ইতিহাস, প্রাণবন্ত সংস্কৃতি, ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি এবং বিশ্ববিখ্যাত রন্ধনশৈলীর জন্য পরিচিত পোল্যান্ড। মধ্য ইউরোপের সুন্দর এই দেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এক আকর্ষণীয় কেন্দ্র। তৃতীয় দেশের নাগরিকেরা, যাঁদের মধ্যে বাংলাদেশিরাও অন্তর্ভুক্ত, পোল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের অনুমতিপত্রের জন্য আবেদন...
ইউরোপে স্থায়ীভাবে বসবাসের স্বপ্ন দেখা বিদেশিদের জন্য সুইডেন হতে পারে একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য। উদ্ভাবনী অর্থনীতি, সহজ কর্মক্ষেত্র, সংস্কৃতি এবং উন্নত জীবনযাত্রার জন্য পরিচিত এই নরডিক দেশ এখন বিদেশি কর্মীদের জন্য স্থায়ী বসবাসের (পারমানেন্ট রেসিডেন্সি বা পিআর) পথ আরও স্পষ্ট করে তুলেছে...
বাতু গুহার সৌন্দর্য থেকে কুয়ালালামপুরের আকাশচুম্বী অট্টালিকা-মালয়েশিয়া সব সময়ই ভ্রমণপিপাসুদের আকর্ষণ করে। এখন দেশটির সরকার বিদেশিদের জন্য স্থায়ী বসবাসের সুযোগ দিচ্ছে। বাংলাদেশসহ যে কোনো দেশের নাগরিকই শর্তসাপেক্ষে এই ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন।
আধুনিক ও দক্ষ পরিকাঠামোয় উন্নত ও বিশ্বব্যাপী আর্থিক কর্মকাণ্ডের একটি কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত সিঙ্গাপুর পর্যটকদের জন্য জনপ্রিয়। সে সঙ্গে বহু বিদেশিও স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য দেশটিকে পছন্দের তালিকায় প্রথম দিকে রাখেন। স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাইলে সিঙ্গাপুরে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি (পিআর)...
শিক্ষার গুণগত মান এবং নানা সুযোগ-সুবিধা থাকার কারণে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের আদর্শ গন্তব্য হয়ে উঠছে কানাডা। শিক্ষা, গবেষণা এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ থাকায় দেশটিতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার আগ্রহ বাড়ছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জনপ্রিয় ভেনিয়ার কানাডা গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপ।
উচ্চশিক্ষার জন্য ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে ইতালির জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু শিক্ষার্থী ইতালির উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। ইতালির সরকারি ও বেসরকারি অনেক ইউনিভার্সিটিই ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে জায়গা করে নিয়েছে। ইউরোপের অন্য দেশগুলোর তুলনায় ইতালিতে পড়ার খরচও কম।