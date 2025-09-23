Ajker Patrika

নুরুল হক

উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর গেলেন নুর

উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর গেছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। আজ সোমবার সকাল ৮টা ২৫ মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে ঢাকা ত্যাগ করেন তিনি। সিঙ্গাপুরে মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে তিনি চিকিৎসা নেবেন বলে তাঁর দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

