Ajker Patrika

নিকোলাস মাদুরো

মাদুরোর আমলে সুইজারল্যান্ডের কাছে ১১৩ টন সোনা বিক্রি, নেপথ্যে কী

নিকোলা মাদুরোর শাসনামলের শুরুর দিকে ভেনেজুয়েলা থেকে সুইজারল্যান্ডে বিপুল পরিমাণ সোনা পাচার করা হয়েছিল। সুইজারল্যান্ডের শুল্ক দপ্তরের সাম্প্রতিক তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, ওই সময়ে প্রায় ৫২০ কোটি ডলার মূল্যের সোনা সুইজারল্যান্ডে পাঠিয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশটি।

মাদুরোর আমলে সুইজারল্যান্ডের কাছে ১১৩ টন সোনা বিক্রি, নেপথ্যে কী
মাদুরোর মামলাটি যেভাবে ভেস্তে দিতে পারেন তাঁর আইনজীবীরা

মাদুরোর মামলাটি যেভাবে ভেস্তে দিতে পারেন তাঁর আইনজীবীরা

মাদুরোর সহকারীর নেতৃত্ব মানেন না মাচাদো, দেশে ফেরার ঘোষণা

মাদুরোর সহকারীর নেতৃত্ব মানেন না মাচাদো, দেশে ফেরার ঘোষণা

মাদুরোর মতো মোদিকেও কি নিয়ে যাবেন ট্রাম্প—কংগ্রেস নেতার প্রশ্নে বিতর্ক

মাদুরোর মতো মোদিকেও কি নিয়ে যাবেন ট্রাম্প—কংগ্রেস নেতার প্রশ্নে বিতর্ক

মাদুরোকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পরও কেন নিশ্চুপ পুতিন

মাদুরোকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পরও কেন নিশ্চুপ পুতিন

ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের পদক্ষেপ মানবতার পথে বড় অগ্রগতি: মাচাদো

ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের পদক্ষেপ মানবতার পথে বড় অগ্রগতি: মাচাদো

ট্রাম্পের মামলা সামলানো বিচারকের হাতেই মাদুরোর ভাগ্য

ট্রাম্পের মামলা সামলানো বিচারকের হাতেই মাদুরোর ভাগ্য

নিউইয়র্কের আদালতে সাধারণ কয়েদির বেশে মাদুরো—চাইতে পারেন দায়মুক্তি

নিউইয়র্কের আদালতে সাধারণ কয়েদির বেশে মাদুরো—চাইতে পারেন দায়মুক্তি

হাতকড়া পরিয়ে আদালতে নেওয়া হলো মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে

হাতকড়া পরিয়ে আদালতে নেওয়া হলো মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে

ভেনেজুয়েলার ঘটনা বদলে দিয়েছে চীনের হিসাব-নিকাশ

ভেনেজুয়েলার ঘটনা বদলে দিয়েছে চীনের হিসাব-নিকাশ