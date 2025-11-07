Ajker Patrika

জোহরান মামদানি

নিউইয়র্কে শ্রম আইন লঙ্ঘন: ৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার জরিমানা দিচ্ছে স্টারবাকস

দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মঘট করছে বিশ্বখ্যাত কফি চেইন স্টারবাকসের কর্মীরা। ধর্মঘটে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫টিরও বেশি শহর থেকে স্টারবাকস কর্মীরা যোগ দিয়েছেন। এরইমধ্যে নিউইয়র্কে মিলল সাফল্য। কর্মীদের ৩ কোটি ৫০ লাখ ডলারের ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়েছে কফিবিক্রেতা কোম্পানিটি।

‘বিস্ময়কর বৈঠক’, একে অপরকে প্রশংসায় ভাসালেন ট্রাম্প-মামদানি

স্টারবাকস বয়কট করতে বললেন জোহরান মামদানিও

পরিচয়বাদের রাজনীতিতে নতুন দিশা

বিপুল অর্থ ঢেলেছেন ২৬ বিলিয়নিয়ার, তারপরও মামদানিকে হারানো যায়নি

উগান্ডার লিগে ছক্কার বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন নিউইয়র্ক মেয়র

উচ্চতা ‘কম’ বলে ডেটিং অ্যাপে মামদানিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এখন আফসোস হচ্ছে

নিউইয়র্কে ইতিহাস: পাঁচ নারী নিয়ে মেয়র মামদানির প্রশাসনের সূচনা

মামদানি সম্মানজনক আচরণ করলে তাঁকে সহায়তা করব: ট্রাম্প

মামদানির ভোট কৌশলই হতে পারে ডেমোক্র্যাটদের প্রত্যাবর্তনের অব্যর্থ হাতিয়ার

বাংলা ভাষার সঙ্গে জোহরান মামদানির ঘরের সম্পর্ক, যোগসূত্র মা মীরা নায়ার

নির্বাচনে জিতে মামদানির অগ্নিঝরা ভাষণ, তোপ দাগলেন ট্রাম্পের বিরুদ্ধে

