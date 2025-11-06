Ajker Patrika

জোহরান মামদানি

মামদানির ভোট কৌশলই হতে পারে ডেমোক্র্যাটদের প্রত্যাবর্তনের অব্যর্থ হাতিয়ার

নিউইয়র্কে জোহরান মামদানির জয় কী কোনো পথনির্দেশ নাকি অসংগতি? গতকাল মঙ্গলবার নির্বাচিত হওয়ার আগপর্যন্ত এই প্রশ্ন ঘিরে রেখেছিল জোহরান মামদানিকে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে তিনি মেয়র নির্বাচনে বড় জয় পেয়েছেন।

